AirPods Pro 3 in arrivo: il lancio nel 2025 rafforzerebbe ulteriormente la posizione di Apple

L’autunno che sta arriverà tra qualche mese sarà probabilmente uno dei periodi dell’anno più importanti per Apple, con il lancio di numerosi nuovi prodotti pronti a rinnovare la lineup. Oltre alla nuova serie di iPhone 17, infatti, la compagnia di Cupertino potrebbe portare sul mercato anche le tanto attese AirPods Pro 3, con i primi indizi che sono iniziati a comparire all’interno dei sistemi operativi.

Primi riferimenti per AirPods Pro 3: arriveranno in autunno?

Crediti: @aaronp613

Analizzando il codice sorgente dell’ultimo aggiornamento di iOS 18, il ricercatore Aaron Perris ha scoperto quelli che potrebbero essere i primi riferimenti alle nuove AirPods Pro 3 di Apple. Per la prima volta, infatti, alcune stringe di codice indicano la possibile presenza di versioni successive alle AirPods Pro 2 (o di seconda generazione).

Secondo le indiscrezioni, le nuove cuffie flagship di Apple potrebbero arrivare nel corso dell’autunno, probabilmente a poca distanza dal lancio dei nuovi iPhone 17. Il nome delle AirPods Pro 3, inoltre, è comparso per la prima volta anche nella beta di iOS 26, in seguito al rilascio avvenuto in occasione della WWDC.

Un nuovo modello che fa riferimento ad un prodotto audio, per di più, è stato recentemente aggiunto all’archivio di Apple, alimentando i rumor su un imminente lancio delle AirPods Pro di nuova generazione. Il nuovo ID sarebbe 8239, attualmente non utilizzato da alcun prodotto di Cupertino e che potrebbe appartenere proprio alle nuove cuffie di fascia alta.

Anche i ricercatori di Counterpoint, con un nuovo report, hanno indicato il 2025 come periodo di lancio per le nuove AirPods Pro 3. I ricercatori, infatti, indicano Apple sempre più come leader del settore premium, con l’attenzione per le TWS che si sta spostando molto verso i modelli nella fascia sotto i 50$. La previsione è quella che con un lancio delle nuove cuffie a breve, la compagnia di Cupertino possa rafforzare la propria presenza sul mercato.

Per scoprire quando arriveranno le AirPods 3 Pro, però, dovremo attendere necessariamente maggiori informazioni direttamente da parte di Apple.

Ultimo aggiornamento: 4 luglio

