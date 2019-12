EMUI 10 aggiunge il countdown tramite assistente vocale

Rilasciata su più di 10 milioni di dispositivi, la EMUI 10 sta raggiungendo i modelli più recenti (e non solo) di casa Huawei ed Honor. E con essa tutte le relative novità, di Android 10 e non, come il Tema Scuro, l'estetica con colori Morandi, un redesign delle animazioni e così via. Ma le novità non finiscono qui, visto che il team di sviluppo sta continuando a lavorare per migliorare l'esperienza software. Per esempio, l'ultimissimo aggiornamento porta con sé l'aggiunta della gestione del countdown tramite comandi vocali.

La EMUI 10 continua ad arricchirsi di novità per gli smartphone Huawei ed Honor

L'aggiornamento in questione riguarda la EMUI 10.0.0.171 ed è in arrivo in Cina su alcuni modelli limitati, almeno per il momento. Si tratta di una novità, quella del “Voice Control Countdown“, che interessa praticamente soltanto il mercato cinese. Al contrario della Cina, infatti, le ROM occidentali possono contare sulle potenzialità di Google Assistant.

