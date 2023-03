Realme GT Neo 5 SE: tutto quello che sappiamo fino ad ora

La serie GT Neo 5 di Realme si arricchisce di un nuovo smartphone medio di gamma che promette delle ottime performance grazie al nuovo chip Snapdragon 7+ Plus Gen 2. Si è parlato molto nei mesi scorsi di Realme GT Neo 5 SE, ma il nuovo smartphone ha finalmente una data di presentazione che tutti gli appassionati possono segnare sul calendario.

Realme GT Neo 5 SE: nuovo mid-range con Snapdragon 7+ Gen 2

Design e Display

Realme GT Neo 5 SE è uno smartphone dal design più semplice rispetto ai suoi predecessori: addio allo stravagante LED blu posizionato sul retro e benvenuta colorazione “rainbow” con doppia striscia sportiva tono su tono. Un look pulito con un blocco fotocamera rettangolare che occupa interamente la parte superiore della cover posteriore.

Tornano i bordi curvi e la cornice sottile, con un display OLED da 6.74″ che offrirà una risoluzione pari a 1.5K, con un refresh rate che potrà arrivare fino a 144 Hz. Tra le altre peculiarità troviamo anche 2160 Hz di PWM dimming e 1500 Hz di touch sampling.

Specifiche tecniche

Realme GT Neo 5 SE è il primo smartphone mid-range ad essere equipaggiato con Snapdragon 7+ Gen 2 di Qualcomm, con la possibilità di avere diversi tagli di memoria sia per quanto riguarda la RAM che lo spazio di archiviazione. La variante superiore dovrebbe arrivare ad offrire ben 16 GB di RAM LPDDR5x e 1 TB di storage su memoria UFS 3.1.

Ancora una volta, batteria e ricarica rapida saranno il punto forte di questo modello: con una capacità di 5000 mAh ed un ricarica da 100W tramite USB-C, il GT Neo 5 SE si preannuncia come uno degli smartphone dall'autonomia migliore. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, il dispositivo sarà equipaggiato con Android 13 e personalizzato dalla Realme UI 4.0.

Fotocamera

Il comparto fotografico, invece, vede la presenza di un triplo sensore per la cattura di immagini e video. La fotocamera principale offrirà un'ottica OmniVision da 64 MP con apertura f/1.79, affiancato da una ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore da 2 MP per la profondità. I selfie, invece, saranno catturati da un sensore da 16 MP di cui al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Realme GT Neo 5 SE – data di uscita e prezzo

Realme GT Neo 5 SE sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 3 aprile: purtroppo non ci sono ancora informazioni ufficiali sul prezzo oppure sull'eventuale commercializzazione internazionale dello smartphone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il