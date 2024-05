Come giocare su Netflix in streaming senza invito

Netflix continua a rivoluzionare la propria offerta di intrattenimento e da qualche tempo ha iniziato a testare l’introduzione nel catalogo di alcuni titoli videoludici da poter giocare liberamente in streaming tramite il proprio PC o la Smart TV. Questa funzione, però, è ancora in beta ed estremamente limitata ad un numero piuttosto esiguo di tester: per fortuna abbiamo un trucchetto per voi che vi farà accedere immediatamente ai giochi.

Gioca subito in streaming su Netflix con questo semplice trucchetto!

Crediti: Netflix

Il catalogo dei giochi in streaming di Netflix non sembra essere visibile a tutti, nonostante il servizio sia apparentemente disponibile anche in Italia. Il cloud gaming, infatti, può essere eseguito senza alcun tipo di problema, bisogna solo sapere dove si trovano i giochi: grazie alla lista che trovate qui sotto, vi basterà effettuare il login al vostro account di Netflix sul PC per iniziare a giocare immediatamente in streaming.

I giochi in streaming verranno eseguiti ad una risoluzione di 720p (1280 x 720 pixel) e potranno essere controllati tramite mouse e tastiera, controller di gioco, oppure tramite l’app controller virtuale di Netflix su smartphone.

Vi ricordiamo che i giochi in streaming di Netflix sono ancora in fase beta e disponibili soltanto nei seguenti paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Spagna, Messico, Francia, Italia e Germania. Se doveste trovarvi al di fuori di uno dei paesi indicati, potreste non poter più accedere al servizio di cloud gaming.

Si ringrazia The Verge per la lista dei titoli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le