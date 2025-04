Google dice addio ad Android 12 e 12L: finito il supporto ufficiale

Con l’avanzare dello sviluppo delle nuove versioni dei sistemi operativi sembra essere inevitabile tagliare il supporto per le edizioni più datate, proprio come successo in questi giorni per Android. Il sistema operativo mobile di Google, infatti, a partire dal mese di aprile 2025 dice ufficialmente addio al supporto per ben due versioni dell’OS: Android 12 e Android 12L.

Niente più patch di sicurezza per Android 12 e Android 12L

Crediti: Google

In questi giorni Google ha pubblicato le nuove patch di sicurezza di aprile 2025 per Android, ma alcuni utenti si sono accorti di una importante assenza. Le patch, infatti, non non sono compatibili più con Android 12 e Android 12L, il cui supporto è ufficialmente terminato al 31 marzo 2025. La conferma è arrivata direttamente da Google, che ha comunicato che le patch di sicurezza si marzo 2025 saranno l’ultimo aggiornamento per questi sistemi operativi.

Stando agli ultimi dati raccolti da StatCounter, attualmente il 12.43% di tutti gli utenti Android utilizza ancora le versioni 12 e 12L: purtroppo (o per fortuna) per questi utenti è arrivato il momento di effettuare un upgrade. La mancanza del supporto ufficiale, infatti, potrebbe portare a problemi di sicurezza per smartphone e tablet che utilizzano ancora queste versioni, tra cui anche Pixel 3a e 3a XL, la serie Samsung Galaxy S10 e la serie OnePlus 7.

