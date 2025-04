Google aggiorna Android 15: ecco le patch di sicurezza di aprile 2025

Con il mese di aprile iniziato da più di una settimana, per Android 15 è arrivato il momento di un nuovo aggiornamento per le patch di sicurezza. In questa occasione, Google ha risolto una quantità considerevole di falle nella sicurezza del sistema operativo, incluse due vulnerabilità che venivano ancora sfruttate in modo attivo.

Le nuove patch di sicurezza per Android 15 risolvono ben 62 falle

Crediti: Google

Le patch di sicurezza di aprile 2025 per Android 15 sono disponibili da oggi per Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, e per la prima volta anche per Pixel 9a. Questo nuovo aggiornamento si occupa di risolvere ben 31 falle nel bollettino del 2025-04-01 e 31 in quello datato 2025-04-05. Tra le falle più pericolose, sono stati risolte anche le CVE-2024-53150 e CVE-2024-53197 che venivano attivamente sfruttate. L’aggiornamento porta anche diversi bug fix, di cui sotto trovate il changelog completo.

Risolto un problema con il riconoscimento delle impronte digitali

Migliorata la stabilità della fotocamera quando si effettua lo zoom in/out

Risolto un problema con la luminosità che causava flickering durante lo streaming

Risolto un problema con la sovrapposizione dei widget nella lockscreen

Risolto un problema con Pixel Launcher durante la creazione o il passaggio a un nuovo utente

Per effettuare il download di questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni del vostro dispositivo Pixel e verificare la presenza di nuove patch di sicurezza. In alternativa, potete utilizzare i file Factory Image e OTA che trovate nel nostro approfondimento per l’installazione manuale.

