Realme 14T 5G non è ancora ufficiale, ma sappiamo quasi tutto

La serie base di Realme sta per guadagnare una nuova aggiunta e sembra già non avere più segreti. Realme 14T 5G è in dirittura d’arrivo e dopo i dettagli su immagini e specifiche ora arrivano anche le indiscrezioni sul possibile prezzo di vendita.

Realme 14T 5G tra immagini, specifiche e prezzo leak: il prossimo medio gamma è stato svelato quasi completamente

Finora abbiamo assistito al lancio di Realme 14 Pro e Pro+ mentre nei mesi passati in alcuni mercati è stato presentato il modello 14x. A marzo è stato il turno di Realme 14 5G ora ecco fare capolino un’altra variante. Realme 14T 5G era stato già svelato da una certificazione ma in questo caso non manca quasi niente: il telefono è stato avvistato su AliExpress e in altri store mentre un insider ci ha regalato una panoramica completa delle specifiche.

Intanto continuano ad arrivare indiscrezioni: ci sono varie immagini promozionali leak e perfino dettagli sul prezzo. Realme 14T dovrebbe costare circa 184€ al cambio attuale per la versione da 8/128 GB (17.999 INR) mentre la variante da 8/256 GB verrebbe proposta a circa 195€ (18.999 INR).

L’uscita sarebbe prevista per il mese di aprile, quindi restiamo in attesa di novità. Il debutto è atteso in India e siamo curiosi di scoprire se arriverà o meno in Italia.

Scheda tecnica presunta