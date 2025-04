CMF Buds 2 ufficiali in Italia prima di Phone 2 Pro e sono già in sconto

Il debutto del nuovo smartphone del sub-brand di Nothing è atteso entro fine aprile insieme ad altre novità. Nonostante ciò, l’azienda di Carl Pei ha annunciato a sorpresa gli auricolari true wireless CMF Buds 2: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia (sì, sono subito in offerta lancio).

CMF Buds 2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: CMF by Nothing

Le varie caratteristiche delle CMF Buds 2 sono quelle anticipate dai leak dei giorni scorsi: le TWS hanno un look simile a quello della precedente generazione, con una custodia squadrata ed una rotellina sulla parte superiore. Le cuffiette hanno un’indossabilità in-ear, un corpo dotato di stelo e driver da 11 mm in PMI con Dirac Opteo.

Tra le altre caratteristiche troviamo la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 48 dB, 6 microfoni HD con tecnologia Clear Voice 3.0 (per migliorare l’audio in chiamata), l’audio spaziale e oltre 13 ore di autonomia con una singola carica.

Crediti: CMF by Nothing

Le nuove CMF Buds 2 sono già disponibili all’acquisto in Italia tramite lo store ufficiale Nothing e su Amazon: in entrambi i casi il prezzo è di 49,95€ in promozione a 39,95€. Le novità non finiscono qui: il 28 aprile sarà la volta di CMF Phone 2 Pro (e non solo). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad... 49,95€ 39,95€ Compra Ora Amazon.it CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad... 49,95€ 39,95€ Compra Ora Amazon.it CMF by Nothing Buds 2 Auricolari Wireless con ANC Ibrido da 48 dB, Autonomia di 55 Ore, Driver PMI da 11mm, 6 Microfoni HD e Audio Spaziale, resistente ad... 49,95€ 39,95€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 15/04/2025 12:00

CMF Buds 2 – Scheda tecnica

Colori – grigio scuro, verde chiaro, arancione

Dimensioni e peso Auricolare 33,4 x 20,6 x 22,8 mm per 4,5 grammi Custodia di ricarica 53,3 x 53,3 x 23 mm per 41,5 grammi 50,5 grammi (auricolari + custodia)

Resistenza all’acqua e alla polvere – IP55 (auricolari) e IPX2 (custodia)

Suono Driver dinamico customizzato da 11 mm Diagramma in PMI (polimetacrilimmide) e PU (poliuretano) Codice audio AAC, SBC Dirac Opteo, Audio spaziale, Ultra Bass, EQ personalizzato, Sintonizzazione di Nothing e Dirac

Cancellazione del rumore ANC fino a 48 dB con tecnologia di adattamento all’ambiente e Modalità Trasparenza

Funzioni di chiamata – 6 microfoni in totale, Wind Noise Reduction 3.0, Clear Voice Technology 3.0

Batteria – 53 mAh (auricolari) e 460 mAh (custodia)

Autonomia – 55 ore con la custodia e 13,5 ore solo con auricolari

Ricarica rapida – 10 minuti per 4 ore (auricolari) e 7,5 ore (con la custodia)

Connettività – Bluetooth 5.4

Caratteristiche – Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, rilevamento in-ear, modalità a bassa latenza, controlli touch

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.