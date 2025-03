Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: quali sono le differenze

I primi smartphone dell’anno realizzati dalla casa di Carl Pei sono arrivati e stavolta c’è anche un inedito modello Pro (insieme ad un nuovo comparto fotografico). Andiamo a scoprire quali sono le differenze tra i due smartphone nel nostro confronto tra Nothing Phone (3a) vs (3a) Pro: ecco cosa cambia in termini di specifiche, fotocamera e design (e ovviamente anche di prezzo).

Quali sono le differenze tra Nothing Phone (3a) vs (3a) Pro: i nuovi mid-range a confronto

Crediti: Nothing

Le differenze tecniche tra Nothing Phone (3a) e (3a) Pro riguardano esclusivamente il comparto fotografico: i due smartphone hanno specifiche identiche, fatta eccezione per il teleobiettivo e la selfie camera. Il modello standard è equipaggiato con una soluzione standard con zoom ottico 2X mentre il fratello maggiore ha dalla sua un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3X e ibrido 60X. Entrambi montano un sensore principale da 50 MP con OIS ed un obiettivo ultra-grandangolare. Il resto delle specifiche non cambia, fatta eccezione per i tagli di memorie diversi.

Crediti: Nothing

Differente è invece il discorso sul design: Nothing Phone (3a) Pro cambia look rispetto al fratello minore, seppur con il medesimo stile. Entrambi hanno un modulo fotografico circolare e l’interfaccia con luci LED personalizzabili mentre i sensori sono disposti in orizzontale per la versione (3a) e a forma di L per il modello (3a) Pro. Di seguito trovate un riepilogo di tutte le differenze tecniche tra i due smartphone.

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro Dimensioni 163,52 x 77,5 x 8,35 mm



201 grammi 163,52 x 77,5 x 8,39 mm



211 grammi Impermeabilità IP64 IP64 Display • AMOLED

• Flat

• 6,77″ Full HD+

• 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.000 nit

• Panda Glass • AMOLED

• Flat

• 6,77″ Full HD+

• 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.000 nit

• Panda Glass Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

4 nm TSMC CPU 1 x 2,5 GHz A720

3 x 2,4 GHz A720

4 x 1,8 GHz A520 1 x 2,5 GHz A720

3 x 2,4 GHz A720

4 x 1,8 GHz A520 GPU Adreno 810 Adreno 810 RAM 8/12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore da 4.500 mm² Al liquido con camera di vapore da 4.500 mm² Sicurezza Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico) Fotocamera • 50 MP PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo f/2.0, zoom 2x, digitale 30x, OIS

• 8 MP ultra-wide f/2.2, FOV 120° • 50 MP f/1.88, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico f/2.55, LYT-600, zoom 3x, ibrido 60x, OIS

• 8 MP ultra-wide f/2.2, FOV 120° Selfie 32 MP (f/2.2) 50 MP (f/2.2) Feature Tasto Essential Key Tasto Essential Key Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 50W 50W Ricarica wireless 7.5W 7.5W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C USB-C Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ❌ ❌ Software al lancio Nothing OS 3.1

Android 15

• 3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza Nothing OS 3.1

Android 15

• 3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza

Prezzo a confronto

Per quanto riguarda il prezzo della serie Nothing Phone (3a) si parte da 349€ fino ad un massimo di 479€ (per il modello Pro).

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) Pro 8/128 GB 349€ ❌ 12/256 GB 399€ ❌ 12/256 GB ❌ 479€

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Nothing Phone (3a) 128 GB - smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x, ricarica rapida a 50W e 6.77" Display AMOLED flessibile FHD+ - Nero 349,00€ Compra Ora Amazon.it Nothing Phone (3a) 256 GB - smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x, ricarica rapida a 50W e 6.77" Display AMOLED flessibile FHD+ - Nero 399,00€ Compra Ora Amazon.it Nothing Phone (3a) 256 GB - smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x - Bianco Ear (a) Bianco 468,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 06/03/2025 10:18

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le