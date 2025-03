Su Prime Video arriva il doppiaggio AI: al via i primi test in inglese e spagnolo

Il linguaggio può rappresentare una barriera piuttosto importante per la fruizione di contenuti multimediali online, ma l’intelligenza artificiale potrebbe aiutare ad abbattere questo muro e mettere a disposizione film e serie TV anche per chi non parla le lingue in cui sono state registrate. Sembra esserne convinta Amazon che in questi giorni ha lanciato un nuovo programma pilota per Prime Video con il doppiagio AI.

Più contenuti grazie al doppiaggio con l’intelligenza artificiale: ecco il programma pilota di Prime Video

Crediti: Prime Video

Per rendere accessibile a tutti la vasta libreria di contenuti di Prime Video, Amazon ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per mettere a disposizione un doppiaggio AI dei contenuti in lingua straniera. Con un programma pilota lanciato in questi giorni, il colosso dell’e-commerce proporrà agli utenti un doppiaggio AI in Inglese e Spagnolo (America Latina) per 12 contenuti tra film e serie tv, includendo anche El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora, e Long Lost.

L’approccio utilizzato da Amazon, tuttavia, è ibrido: in questa fase, infatti, l’intelligenza artificiale verrà affiancata da professionisti della localizzazione che si assicureranno che la qualità del risultato finale raggiunga gli standard imposti dalla produzione. Questo rappresenta sicuramente un passo importante per la compagnia, che consentirà la localizzazione di titoli che altrimenti non sarebbero accessibili ai clienti.

