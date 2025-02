Zeblaze Stratos 3 Ultra costa solo 54€: impermeabile, con display luminoso e GPS integrato!

Il tuo nuovo alleato nello sport e nella vita quotidiana? Zeblaze Stratos 3 Ultra è uno smartwatch che guarda all’attività fisica, alla salute e anche alla praticità: non si fa mancare quasi nulla ed arriva ad un prezzo particolarmente allettante. Insomma è da prendere al volo!

Zeblaze Stratos 3 Ultra è lo smartwatch da comprare nella fascia dei 50€: da prendere al volo con questa offerta lampo

Crediti: Zeblaze

Grazie all’offerta lampo targata Banggood, lo sportwatch Zeblaze Stratos 3 Ultra scende a 54€: si tratta di una valida alternativa in questa fascia di prezzo, viste le caratteristiche. L’indossabile è una soluzione economica ma che non si fa mancare nulla: c’è uno schermo AMOLED con AOD, l’impermeabilità IP69K e la resistenza fino a 5 ATM, la certificazione di grado militare MIL-STD-810H e tanto altro ancora. Tra le caratteristiche che vale la pena menzionare ci sono il GPS integrato e il supporto alla chiamate Bluetooth, mentre lato autonomia si parla di circa 45 giorni in modalità risparmio energetico (e fino a 24 giorni di utilizzo standard). Di seguito trovi una panoramica delle specifiche.

Crediti: Zeblaze

dimensioni di 45,6 x 45,6 x 12,7 mm per un peso di 56,5 grammi

display AMOLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 391 PPI, 1.000 nit di luminosità e protezione Corning Gorilla Glass

da (466 x 466 pixel) con AOD e 391 PPI, 1.000 nit di luminosità e protezione Corning Gorilla Glass batteria da 300 mAh con ricarica magnetica (fino a 24 giorni di autonomia con utilizzo tipico, fino a 15 giorni di uso intenso, fino a 45 giorni in modalità risparmio energetico e 86 ore con utilizzo continuo del GPS)

di autonomia con utilizzo tipico, fino a 15 giorni di uso intenso, fino a 45 giorni in modalità risparmio energetico e 86 ore con utilizzo continuo del GPS) speaker e microfono integrati

/ MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM , certificazioni IP69K e MIL-STD-810H

, certificazioni e supporto chiamate Bluetooth , Dual Band GPS (5 sistemi di posizionamento ossia GPS, Glonass, Galileo, BDS e QZSS), bussola e barometro

, (5 sistemi di posizionamento ossia GPS, Glonass, Galileo, BDS e QZSS), bussola e barometro sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) Bluetooth 5.3

oltre 120 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo proprietario

