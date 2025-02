Amazon presenta finalmente Alexa+: l’AI arriva sui dispositivi Echo

L’annuncio era ormai nell’aria da diversi mesi e, dopo aver accumulato ritardi su ritardi, nel corso dell’evento dedicato Amazon ha finalmente annunciato Alexa+: la nuova versione dell’assistente vocale questa volta alimentata dall’intelligenza artificiale. La compagnia di Jeff Bezos, quindi, sembra essere finalmente pronta a competere con Google, OpenAI ed Apple, ma con l’aiuto di un importante sviluppatore di AI.

Anche Alexa si potenzia con l’intelligenza artificiale

Crediti: Amazon

Alexa+ (Plus) è la nuova intelligenza artificiale per il servizio di assistente vocale di Amazon, alimentato dai modelli Amazon Nova e Claude di Anthropic. La particolarità di questa AI, infatti, è il processo di “routing” che permetterà ai dispositivi Echo di indirizzare le richieste dell’utente verso un modello o un altro in base all’affinità della domanda con l’intelligenza artificiale. Come ogni chatbot colloquiale, anche Alexa+ potrà rispondere a domande ed intrattenere conversazioni con gli utenti, oltre ad eseguire azioni più complesse rispetto alla versione senza AI.

Il nuovo Alexa+ potrà essere altamente personalizzato per offrire la miglior esperienza possibile agli utenti. L’intelligenza artificiale, infatti, sarà in grado di comprendere cosa abbiamo comprato, la musica che abbiamo ascoltato, i video visti, gli indirizzi a cui spedire e i metodi di pagamento da utilizzare, per un’esperienza sempre più seamless. Ovviamente, privacy e sicurezza saranno sempre al primo posto, con nuovi sistema di protezione e trasparenza messi in piedi da Amazon.

Per la disponibilità, però, gli utenti europei potrebbero dover aspettare più degli altri: Alexa+ infatti sarà disponibile in early access negli Stati Uniti a partire dal mese di marzo, inizialmente soltanto sui dispositivi Echo Show 8, 10, 15 e 21. Il servizio, tuttavia, sarà giù incluso nel proprio abbonamento Amazon Prime, mentre chi non ne usufruisce già potrà abbonarsi al servizio standalone per 19.99$/mese.

Al momento, purtroppo, non si conoscono prezzi e disponibilità per l’Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le