iPhone 16e nei primi benchmark: il chip A18 non perde colpi, anche con un core in meno

Il nuovo iPhone 16e non è ancora arrivato sul mercato, ma lo smartphone economico di Apple è comparso nelle ultime ore su una celebre piattaforma di benchmark, mostrando le capacità del chip A18 depotenziato. Per questi nuovi iPhone, infatti, Apple ha scelto una versione meno potente del chip in dotazione su iPhone 16, ma i risultati sembrano non mostrare particolari differenze.

Buoni risultati per iPhone 16e su Geekbench: la GPU a 4-core non pesa troppo sul risultato

Crediti: Geekbench

I nuovi iPhone 16e sono dotati di chip A18 con una CPU a 6-core ed una GPU a 4-core (invece di 5 come previsto su iPhone 16). Questo cambiamento si traduce in una perdita non eccessiva in termini di prestazioni: il risultato ottenuto, dallo smartphone economico di Apple, infatti, è di 24.188 punti nel test Metal di Geekbench, laddove iPhone 16 standard aveva ottenuto 27.383 punti.

La scelta del chip A18 depotenziato ha permesso ad Apple di mantenere più bassi i prezzi, consentendo però ad iPhone 16e di poter sfruttare senza problemi le funzionalità AI di Apple Intelligence. Per testare a fondo le prestazioni del dispositivo bisognerà attendere, però, il 28 febbraio: quando lo smartphone approderà ufficialmente sul mercato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le