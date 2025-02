Recensione Redmi Watch 5: uno smartwatch al giusto prezzo e molto affidabile

Presentato da poco più di un mese, Redmi Watch 5 è il nuovo smartwatch del brand “economico” di Xiaomi che, nonostante il prezzo molto competitivo, arriva con caratteristiche tecniche molto interessanti a partire dal grande (e luminoso) display AMOLED .

Dopo un utilizzo prolungato del Redmi Watch 5, possiamo fornire una valutazione dettagliata di questo smartwatch che ha suscitato notevole interesse per il suo design elegante e le funzionalità avanzate. Ma come si comporta realmente nell’uso quotidiano?

Recensione Redmi Watch 5: affidabilità e qualità a meno di 100 euro

Design e Costruzione

La prima cosa salta all’occhio del Redmi Watch 5 è il suo display AMOLED da 2,07 pollici che, con una risoluzione di 432 × 514 pixel e una densità di 324 ppi, è tra i più grandi e definiti della sua fascia di prezzo. La luminosità massima raggiunge i 1.500 nit, il che lo rende ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, ideale per chi pratica attività all’aperto. Le cornici poi sono ultrasottili: misurano 2 mm e conferiscono al dispositivo un aspetto moderno e raffinato, con un rapporto schermo-corpo dell’82%.

Nonostante le dimensioni generose dello schermo, lo smartwatch è sorprendentemente leggero, con un peso di soli 33,5 grammi senza cinturino. In soldoni e molto comodo da indossare per lunghi periodi, sia durante l’attività fisica che nella quotidianità e la cassa in lega di alluminio aggiunge un tocco robustezza, mentre la corona rotante in acciaio inossidabile sul lato destro facilita la navigazione tra i menu, offrendo un’interazione molto semplice ed intuitiva anche per le persone non proprio esperte del settore.

Tuttavia, le dimensioni dello schermo potrebbero non essere ideali per chi ha polsi più piccoli, risultando un po’ ingombrante in alcuni casi. Inoltre, l’assenza di una funzione Always-On Display potrebbe deludere chi è abituato a consultare rapidamente l’ora senza dover attivare lo schermo ma – questo è certo – elimina eventuali problemi di battery drain eccessivo.

Funzionalità e Prestazioni

Il Redmi Watch 5 è animato dalla HyperOS 2, il sistema operativo proprietario di Xiaomi che nel tempo è diventato sempre più ottimizzato e offre un’interfaccia fluida e intuitiva. Durante l’uso quotidiano, lo smartwatch si è dimostrato reattivo, senza lag evidenti, e la navigazione tra le varie schermate è risultata molto fluida grazie al refresh rate di 60 Hz.

Una delle caratteristiche più importanti del dispositivo è la presenza di oltre 150 modalità sportive, che coprono una vasta gamma di attività, dalla corsa al ciclismo, dal nuoto allo yoga. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM permette di utilizzarlo senza preoccupazioni anche durante le sessioni di nuoto. Il monitoraggio della salute è piuttosto preciso, soprattutto considerando la fascia di prezzo ed include funzioni come la misurazione continua della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Molto bene il monitoraggio del sonno che fornisce dettagli sulle diverse fasi e offre consigli per migliorare la qualità del riposo.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da tenere sempre in considerazione. Manca ad esempio il supporto all’NFC il che significa che non è possibile effettuare pagamenti contactless direttamente dallo smartwatch, una funzionalità presente in alcuni dispositivi concorrenti come il Huawei Watch Fit. Inoltre, non è possibile rispondere direttamente alle notifiche, limitando l’interazione con le app di messaggistica delle quali si potranno solo visualizzare i messaggi ricevuti.

Autonomia e ricarica

Molto bene l’autonomia, che è di certo uno degli aspetti più impressionanti del Redmi Watch 5. È dotato di una batteria da 550 mAh che promette fino a 24 giorni con un uso moderato, e durante il periodo di test, con un utilizzo quotidiano intenso e con tutte le rilevazioni di salute attive, siamo arrivati circa 18 giorni di funzionamento continuo con un’unica carica.

La ricarica avviene tramite un cavo magnetico proprietario. Sebbene la velocità di ricarica non sia tra le più rapide, l’ottima durata della batteria compensa ampiamente questo aspetto, rendendo la necessità di ricarica meno frequente.

Prezzo e Disponibilità in Italia

Al momento del lancio in Italia, il Redmi Watch 5 è stato proposto a un prezzo ufficiale di 109,99 euro, ma attualmente è in offerta a 99 euro. Ed è una cifra che, considerando le funzionalità offerte e la qualità costruttiva, alza molto l’asticella del rapporto qualità-prezzo. Rispetto a concorrenti nella stessa fascia di prezzo, come l’Amazfit Bip U Pro, il Redmi Watch 5 offre un display superiore e una maggiore autonomia, rendendolo una scelta competitiva per chi cerca uno smartwatch affidabile senza spendere una fortuna.

Considerazioni Finali

Dopo un uso prolungato, il Redmi Watch 5 si conferma come un dispositivo che offre un rapporto qualità-prezzo difficile da eguagliare. Il design elegante, il display di alta qualità e l’ampia gamma di funzionalità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca uno smartwatch completo senza spendere cifre esorbitanti.

Tuttavia, l’assenza di NFC e la limitata interazione con le notifiche potrebbero rappresentare dei limiti per alcuni utenti. Inoltre, le dimensioni generose potrebbero non adattarsi a tutti i polsi. Nel complesso comunque, se queste limitazioni non rappresentano un problema, il Redmi Watch 5 è sicuramente un dispositivo da prendere in considerazione.





