HyperOS 2.2: quali smartphone Xiaomi riceveranno il nuovo aggiornamento

Spunta la lista degli smartphone Xiaomi e Redmi che potrebbero ricevere HyperOS 2.2, la nuova versione dell’interfaccia del brand cinese attualmente in fase di prova (in patria). Dai un’occhiata all’elenco per scoprire se il tuo telefono è tra i candidati papabili per il prossimo update.

Ecco la lista degli smartphone Xiaomi e Redmi che si aggiorneranno a HyperOS 2.2

Crediti: Xiaomitime

Con l’aggiornamento ad HyperOS 2.1 la casa cinese ha introdotto varie novità, con un occhio di riguardo all’AI: il solito assistente vocale di Xiaomi si è trasformato in Super XiaoAI ma come avvenuto per la versione base si tratta di una feature presente solo per il software cinese. Nei giorni scorsi l’update è arrivato anche in versione Global, a partire da Xiaomi 14 Ultra: mancano alcune caratteristiche per la Cina ma abbiamo varie novità per la schermata home, il Centro di controllo, le animazioni e non solo. Aspettando che faccia capolino a bordo anche di altri modelli, ora si guarda a HyperOS 2.2: c’è già una prima lista degli smartphone Xiaomi e Redmi che dovrebbero ricevere il nuovo aggiornamento.

LEGGI ANCHE:

HyperOS 2: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Febbraio 2025)

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Redmi

Redmi K70 Ultra

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Tablet & Pieghevoli

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Flip

Ovviamente l’elenco non è ufficiale, quindi bisognerà attendere una conferma da parte della casa di Lei Jun. Intanto i test in Cina sono iniziati: al momento sono in prova Xiaomi 15, Redmi K70 Ultra e Xiaomi Pad 7 Pro, ma di certo si aggiungeranno altri modelli nei prossimi giorni. Non ci sono ancora dettagli su changelog e novità, ma sappiamo che il software dovrebbe essere basato interamente su Android 15. Il rilascio in patria dovrebbe avvenire verso marzo/aprile ma non è detto che l’update arrivi anche Global; per i mercati internazionali Xiaomi potrebbe attendere direttamente HyperOS 3.0, in arrivo nel corso del 2025 e basato su Android 16 (qui c’è un primo elenco di modelli supportati).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le