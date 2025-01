Recensione HUAWEI Freebuds Pro 4: la nuova frontiera delle cuffie tascabili

Anno nuovo vuol dire nuova generazione, e nuova generazione vuol dire tanta nuova tecnologia da provare e sperimentare in lungo e largo. Ed in attesa delle prime proposte in ambito smartphone da parte di tutti i produttori, cominciamo già a vedere le prime novità in ambito audio-multimediale, con le nuove FreeBuds Pro 4 di HUAWEI.

Il modello di punta degli auricolari del brand cinese si aggiorna in questa nuova declinazione, che arriva con un po’ di novità che potrebbero convincere più di qualcuno all’acquisto. Ve ne parliamo in modo più approfondito nelle prossime righe.

Recensione HUAWEI Freebuds Pro 4

Design, materiali e comfort

Come da tradizione ormai annuale, anche le Huawei FreeBuds 4 Pro si distinguono per un design raffinato ed elegante, che bilancia minimalismo e funzionalità, due punti cardini della gran parte dei prodotti lanciati da HUAWEI in questo ambito (e non). La variante nero e oro, in particolare, risulta a primo impatto piuttosto lussuosa, richiamando dei dettagli e dei colori tipici di questo segmento di mercato piuttosto particolare; tale design, tuttavia, rende adeguato il prodotto sia per ambienti professionali che per un uso quotidiano.

La custodia è compatta, dal peso ben calibrato e dotata di una chiusura magnetica che trasmette solidità, nonostante il peso contenuto; l’unica nota stonata, a mio parere, è il tasto pairing che forse risulta essere un po’ rigido, apparentemente cheap e non all’altezza dell’intero assemblaggio di queste FreeBuds 4 Pro, impeccabili su ogni fronte.

Gli auricolari, come consuetudine, sono dotati di una gamma di gommini di diverse dimensioni, ma personalmente è la prima volta che trovo la possibilità di scegliere anche il materiale dei gommini, tra i più tradizionali in silicone a quelli più innovativi in memory foam, caratteristica che rende ancor più personalizzabile l’esperienza utente. A livello di confort è impossibile nono notare che i gommini in memory foam garantiscono un’ottima aderenza e isolamento, ma poi a lungo andare è evidente che quelli in silicone risultano più confortevoli per sessioni prolungate di utilizzo. Inoltre, è possibile indossare gli auricolari senza gommini, ma naturalmente ciò riduce l’efficacia della cancellazione del rumore e la resa dei bassi.

Dal punto di vista ergonomico, le FreeBuds 4 Pro offrono una vestibilità stabile e confortevole; le ho provate in aereo e in treno per lunghe tratte e non ho avvertito alcun disagio, grazie alla leggerezza e alla forma ben progettata. Insomma, come da abitudine, non si può che rimanere soddisfatti dalla qualità del lavoro svolto da HUAWEI.

Connettività

Le FreeBuds 4 Pro si connettono alle varie sorgenti tramite Bluetooth 5.2, e ciò garantisce una connessione stabile e veloce con una vasta gamma di dispositivi. Una delle funzioni più apprezzate, ma forse anche scontate per la fascia di prezzo, è la connettività multipoint che permette di passare senza interruzioni tra smartphone e laptop (o comunque in generale tra due dispositivi differenti), una caratteristica che si rivela particolarmente utile per chi utilizza gli auricolari in contesti lavorativi, magari al computer o per rispondere contestualmente a telefonate sullo smartphone.

A livello di codec, c’è una buona e una cattiva notizia; la buona è che c’è la compatibilità con il codec L2HC 4.0 per l’audio ad alta risoluzione, quella cattiva, invece, è che purtroppo sarà necessario uno smartphone Huawei di ultima generazione per sfruttare al massimo questo potenziale, limitando così in parte l’esperienza per gli utenti di altri ecosistemi.

Qualità audio e cancellazione del rumore

Ma veniamo alla parte più succulenta, se vogliamo, ovvero la qualità audio: non c’è dubbio che si tratti di uno dei miglioramenti più tangibili in queste nuove Huawei FreeBuds 4 Pro. Grazie al sistema Dual-driver True Sound e alla tecnologia Digital Cross-Over, gli auricolari offrono una gamma sonora equilibrata e ricca di dettagli. Se pensate di avere tra le mani degli auricolari dal peso di pochi grammi, quasi vi sembrerà impossibile ascoltare dei bassi così potenti ma controllati, dei medi ben definiti e degli alti cristallini, tutte caratteristiche che rendono questi auricolari adatti a tutti i generi musicali, e soprattutto a tutti gli scenari di utilizzo, dalla musica ai film, passando ai giochi fino ai podcast.

Grazie all’app per smartphone, di cui vi parlo a breve nel dettaglio, c’è la possibilità di regolare l’equalizzazione tra quattro preset predefiniti, Bass Boost, Treble Boost, Voices e Hi-Fi Live, ma anche in modo completamente manuale con un equalizzatore grafico a 10 bande, molto comodo e preciso, soprattutto per gli utenti più smanettoni che intendono metterci sempre il proprio zampino di personalizzazione.

La cancellazione attiva del rumore è buona, sebbene ancora non riesce a raggiungere lo stesso livello di modelli come AirPods Pro 2 di Apple, di cui sono un utilizzatore giornaliero. In ambienti rumorosi, come aeroporti o mezzi pubblici, la modalità Ultra riduce efficacemente il rumore di fondo, anche se fatica con voci vicine o suoni particolarmente acuti. La modalità Awareness, invece, consente di percepire i suoni ambientali senza togliere gli auricolari, una funzione molto pratica in situazioni come attraversamenti pedonali o annunci aeroportuali. Un dettaglio interessante è la capacità degli auricolari di adattarsi automaticamente alla modalità di cancellazione del rumore in base al contesto: con un solo auricolare indossato, passano automaticamente alla modalità Awareness.

Le Huawei FreeBuds Pro 4 utilizzano, inoltre, una tecnologia avanzata di conduzione ossea per migliorare la qualità delle chiamate vocali, offrendo un’esperienza d’uso più chiara e piacevole anche in ambienti rumorosi. Questa tecnologia non viene impiegata per l’ascolto musicale, come accade in altre tipologie di dispositivi, ma è pensata per captare la voce dell’utente in modo più preciso. Ad esempio durante una chiamata, le cuffie sfruttano la capacità della conduzione ossea di rilevare le vibrazioni prodotte dalla voce attraverso la mandibola o il cranio; in seguito queste vibrazioni vengono poi trasformate in segnali audio, consentendo al sistema delle cuffie di isolare il parlato dai rumori circostanti, sistema particolarmente utile in situazioni come giornate ventose, strade affollate o ambienti rumorosi, dove i microfoni tradizionali possono faticare a distinguere tra voce e rumore di fondo.

Grazie a questa tecnologia, le cuffie sono in grado di offrire una qualità vocale nitida, combinando i segnali provenienti dalla conduzione ossea con quelli raccolti dai microfoni convenzionali. Il risultato è una trasmissione della voce estremamente pulita, che garantisce chiamate chiare e fluide anche nelle situazioni più impegnative.

App per smartphone

La gestione delle Huawei FreeBuds 4 Pro avviene attraverso l’app Huawei AI Life, disponibile sia per Android che per iOS. Questa applicazione consente un controllo approfondito e personalizzabile delle cuffie, in primis a partire dall’equalizzazione fino ad arrivare alla configurazione dei controlli touch personalizzati per ciascun auricolare.

L’app permette inoltre di creare profili audio personalizzati, effettuare gli aggiornamenti del firmware, monitorare lo stato della batteria, sia degli auricolari che della custodia, e soprattutto effettuare il cambio rapido di dispositivo grazie alla funzione di connessione multi-device, rendendo più agevole il passaggio tra smartphone, tablet e computer.

Autonomia

L’autonomia delle FreeBuds 4 Pro è in linea con gli standard del settore. Gli auricolari offrono, infatti, fino a 7 ore di riproduzione con ANC disattivato e poco meno di 5 ore con ANC attivato; sfruttando il potenziale della custodia di ricarica, si raggiungono 31 ore senza ANC e 21 ore con ANC attivo.

Questi valori sono comparabili a quelli di concorrenti diretti, come gli AirPods Pro 2, che offrono fino a 6 ore di autonomia con ANC attivo. La ricarica è rapida e supporta sia cavi USB-C che la ricarica wireless, un’opzione comoda per chi utilizza una base di ricarica universale.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita delle HUAWEI FreeBuds pro 4 è di 199,00 euro sullo store ufficiale del brand. Ed acquistandole sempre sullo store si potrà aggiungere HUAWEI Band 9 a 29,00 euro oppure un HUAWEI Watch Fit 3 a 109,00 euro. Una cifra che non giustifica un upgrade rispetto alla generazione precedente, ma che è coadiuvata da tutta una serie di innovazioni (e da una qualità) che le rendono tra le più interessanti del mercato: la profondità del suono e la qualità in chiamata sono da vero top di gamma.

Insomma, se avete bisogno di un paio di auricolari TWS nuovi di pacca e siete disponibili a spendere questo budget, la soluzione di HUAWEI potrebbe essere la migliore attualmente in circolazione, soprattutto per gli utenti Android.





