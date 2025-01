Tecnologia e sicurezza, con questa serratura smart Tuya a meno di 80€

Le occasioni per rendere smart la tua casa continuano con una promozione che strizza l’occhio agli amanti del tech e agli utenti che guardano alla sicurezza. La serratura Wafu Smart Lock offre la praticità e la semplicità di utilizzo tipica dei dispositivi Tuya, ad un prezzo ghiotto (grazie a questo codice sconto di Banggood).

Wafu Smart Lock: la serratura intelligente Tuya scende di prezzo su Banggood, con questo coupon

Crediti: Wafu

La serratura smart Wafu (con supporto alla piattaforma Tuya) è in offerta con codice sconto su Banggood: basta riscattare il coupon “BG384345” per far scendere il prezzo a soli 77€. Si tratta di una cifra particolarmente appetibile, che ti permette di dare il giusto tocco alla tua casa smart, pensando sia alla tecnologia che alla sicurezza. La serratura Wafu è basata sulla piattaforma IoT Tuya, per la massima comodità di utilizzo; il dispositivo è dotato di uno schermo HD da 3,5″, una fotocamera con ultra-grandangolare da 120° e un campanello integrato.

Crediti: Wafu

La serratura offre 5 modalità di sblocco: tramite impronta digitale, password, chiave fisica, carta IC oppure direttamente attraverso l’app per smartphone. L’alimentazione è affidata a 4 batteria AA (non incluse) per un’autonomia dai 6 ai 10 mesi. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le