Quanti anni di aggiornamenti ha Honor Magic 7 Pro?

La compagnia cinese ha lanciato il suo nuovo top di gamma per i mercati Global: Honor Magic 7 Pro è stato appena annunciato fuori dalla Cina (anche in Italia, ovvio) e l’azienda ha svelato anche quanti anni di aggiornamenti garantiti avrà il dispositivo. Ci sono buone notizie per chi punta a mettere le mani sull’ultimo modello della gamma Magic.

Honor Magic 7 Pro: ecco quanti sono gli anni di aggiornamenti garantiti per il nuovo top di gamma

Crediti: Honor

Il nuovo Honor Magic 7 Pro, stando a quanto rivelato dalla casa asiatica, riceverà 5 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza; quindi il supporto al top di gamma terminerà a gennaio 2023. In apertura abbiamo parlato di una notizia positiva e infatti il supporto di Honor è migliorato rispetto alla scorsa generazione: Magic 6 Pro, infatti, fu lanciato con la promessa di 4 anni di update Android, quindi rispetto al predecessore il nuovo flagship riceve un anno aggiuntivo.

Purtroppo nel momento in cui scriviamo non ci sono dettagli su Honor Magic 7 Lite, fresco di lancio in Italia: il piccolo della famiglia potrebbe ricevere lo stesso trattamento del predecessore ossia 2 aggiornamenti Android e 3 anni di patch di sicurezza. Tornando al modello di punta, ricordiamo ancora una volta che Honor Magic 7 Pro è stato appena presentato in Italia ed è subito in sconto di 300€ con il nostro Coupon Esclusivo (AGIZCHINAM7P300).

