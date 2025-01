Google lancia Android 15 QPR2 Beta 2.1: tutte le novità

Con il lavoro di sviluppo ripreso a pieno carico, Google lancia oggi un nuovo aggiornamento minore per la versione beta di Android 15 QPR2 che mira a risolvere alcuni problemi riscontrati dagli utenti in queste settimane. Con Android 15 QPR2 Beta 2.1, infatti, i dispositivi Pixel guadagnano una maggiore stabilità e protezione da crash, freeze e riavvii.

Aggiornamento minore per Android 15 QPR2 Beta 2: risolti diversi problemi

Crediti: Android

Android 15 QPR2 Beta 2.1, con la build BP11.241121.013, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Nonostante siano già disponibili le patch di sicurezza di gennaio 2025, questo aggiornamento include ancora le patch del mese di dicembre 2024. L’aggiornamento risulta essere particolarmente piccolo e utile a risolvere i seguenti problemi.

Risolti diversi problemi che causavano freeze, crash o riavvii improvvisi del dispositivo

Risolto un problema per cui le opzioni di Emoji Workshop si aprivano quando si selezionavano sfondi da altre categorie nelle impostazioni di sistema.

Risolti vari altri problemi che incidevano sulla stabilità e sulla connettività del sistema.

Per effettuare il download dell’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni di sistema del vostro dispositivi Pixel per verificare la presenza della nuova patch (a patto che siate iscritti all’Android Developer Program). In alternativa, potete utilizzare le Factory Image e file OTA che trovate nel nostro approfondimento.

