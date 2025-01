Performance da favola per Xiaomi Pad 7S Pro: sarà il primo con Snapdragon 8 Elite?

Un noto insider parla per la prima volta di un tablet della casa cinese mosso dall’ultimo chipset di punta targato Qualcomm. Si tratterà del prossimo Xiaomi Pad 7S Pro? Possiamo aspettarci prestazioni da favola, viste le specifiche? Ecco i primi indizi sul futuro della gamma di tablet Xiaomi

Xiaomi Pad 7S Pro potrebbe essere il primo tablet con Snapdragon 8 Elite, ma si farà attendere

Pad 6S Pro – Crediti: Xiaomi

Purtroppo al momento i dettagli sono ancora scarni e nemmeno l’identità del tablet è stata “confermata”. In base a quanto emerso, Xiaomi dovrebbe lanciare un tablet top di gamma equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite, una soluzione di punta che ovviamente si posizionerà come uno dei migliori modelli dell’anno. Il lancio è fissato nel corso del 2025, ma l’insider in questione sostiene che arriverà tardi (quindi potremmo ipotizzare durante il terzo o quarto trimestre dell’anno). Quindi, almeno per il momento, possiamo escludere colpi di scena clamorosi (come una presentazione al MWC). Non viene fatta menzione del nome del dispositivo, ma facendo i conti potrebbe trattarsi dello Xiaomi Pad 7S Pro.

Non ci sono informazioni sulle altre specifiche, ma un SoC di punta non può che anticipare caratteristiche top: possiamo ipotizzare la presenza di tagli di memoria avanzati (magari con 12/16 GB di RAM) ed di una batteria extra-large, magari intorno ai 10.000 mAh e con ricarica da 120W (proprio come il già citato Pad 6S Pro).

Ricordiamo che la linea attuale per l’Italia comprende Xiaomi Pad 6 e Pad 6S Pro, quindi non è da escludere che la compagnia asiatica segua questa linea anche con l’attuale generazione. Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro sono già ufficiali in Cina mentre la versione Global del modello base è stata lanciata quest’oggi (10 gennaio) in India.

