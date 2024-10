Download Android 15 per Google Pixel | OTA e Factory Image

Dopo una lunga estate di test e il rilascio in AOSP, Android 15 è finalmente disponibile per i dispositivi Google Pixel che possono immediatamente effettuare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo. Con il procedere del rollout, tutti gli smartphone e tablet compatibili riceveranno l’aggiornamento, ma chi non vuole attendere troppo potrà procedere con l’installazione manuale con i file OTA e Factory Image inclusi in questa guida.

Scarica i file Factory Image e OTA per l’installazione di Android 15 su Google Pixel

Crediti: Google, Canva

Se non avete fretta di installare Android 15 sul vostro dispositivo Google Pixel, potrete attendere l’arrivo dell’aggiornamento ufficiale tramite le impostazioni del vostro smartphone o tablet, ma se volete accelerare il processo (oppure siete incappatati in errori che necessitano il ripristino manuale dello smartphone), grazie ai file che troverete qui sotto potrete immediatamente effettuare l’upgrade al nuovo sistema operativo di Google.

Con tante nuove funzionalità e migliorie, Android 15 è disponibile per Pixel 6 e dispositivi successivi, includendo anche Pixel Tablet e Pixel Fold. Per effettuare l’installazione delle Factory Image oppure degli aggiornamenti OTA manuale è consigliato l’utilizzo di Android Flash Tool, ma l’operazione è eseguibile anche tramite riga di comando con ADB.

Download Android 15 (Stabile)

Dispositivo Factory Image Aggiornamento OTA Pixel 6 Download Download Pixel 6 Pro Download Download Pixel 6a Download Download Pixel 7 Download Download Pixel 7 Pro Download Download Pixel 7a Download Download Pixel 8 Download Download Pixel 8 Pro Download Download Pixel 8a Download Download Pixel Tablet Download Download Pixel Fold Download Download Pixel 9 Download Download Pixel 9 Pro Download Download Pixel 9 Pro XL Download Download Pixel 9 Pro Fold Download Download

Download Android 15 QPR1 (Beta 2)

Android 15 QPR1 è attualmente disponibile in versione Beta, mentre arriverà in versione stabile soltanto nel mese di dicembre 2024. Si tratta del primo grande aggiornamento per il nuovo sistema operativo di Google che include nuove funzioni e miglioramenti all’esperienza utente. Installando la Factory Image oppure l’aggiornamento OTA manuale, il vostro dispositivo Pixel verrà automaticamente incluso nell’Android Beta Program.

Dispositivo Factory Image Aggiornamento OTA Pixel 6 Download Download Pixel 6 Pro Download Download Pixel 6a Download Download Pixel 7 Download Download Pixel 7 Pro Download Download Pixel 7a Download Download Pixel 8 Download Download Pixel 8 Pro Download Download Pixel 8a Download Download Pixel Tablet Download Download Pixel Fold Download Download Pixel 9 Download Download Pixel 9 Pro Download Download Pixel 9 Pro XL Download Download Pixel 9 Pro Fold Download Download

