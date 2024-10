Android 15 e Feature Drop di ottobre arrivano su Google Pixel: tutte le novità

Con un ritardo di più di un mese sul lancio ufficiale del nuovo sistema operativo in AOSP, Android 15 è finalmente disponibile sui dispositivi Pixel di Google, con un rilascio che coincide anche con la pubblicazione del Pixel Feature Drop di ottobre. Questa nuova versione dell’OS mobile introduce una grande varietà di novità, tutte incentrate sull’esperienza utente e sulla sicurezza.

Android 15 arriva finalmente sui dispositivi Pixel di Google

Crediti: Google

Android 15 (build AP3A.241005.015), le patch di sicurezza di ottobre 2024 e il Pixel Feature Drop di ottobre sono da oggi disponibili per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel 9 Pro Fold, sia con aggiornamento OTA che tramite factory image per il ripristino del dispositivo. Nel corso del rilascio delle varie versioni beta abbiamo imparato a conoscere bene le novità del nuovo sistema operativo, mentre qui sotto trovate la lista delle nuove funzionalità più importanti.

Aggiunti i Private Space

Aggiunta l’archiviazione delle app

Aggiunte le gesture predittive sulle app supportate (adesso attivo di default)

Aggiunto il salvataggio dell’accoppiamento delle app nel multitasking

Aggiunta la possibilità di fissare la taskbar sui tablet

Aggiornato il pannello del controllo volume

Aggiornate le impostazioni del contrasto per i colori dinamici

Aggiornato il menu di impostazione dello sfondo

Aggiunto uno screensaver per il controllo della smart home

Aggiunta la possibilità di riattivare automaticamente il Bluetooth il giorno dopo che è stato disattivato

Oltre al tanto atteso aggiornamento ad Android 15, gli utenti Pixel da oggi possono godersi anche le novità del Pixel Feature Drop di ottobre, che continua a migliorare quelle che sono le funzionalità degli smartphone di Google. Di seguito tutte le novità.

Gemini Live compatibile con Pixel Buds

Gemini compatibile con Pixel Screenshots

Aggiunto Audio Magic Eraser

Nuova funzione per le fotografie subacque

Modalità Night Side migliorata per le fotografie alle stelle

Misurazione della temperatura più dettagliata

Aggiunte allergie stagionali per Pixel Weather

Aggiunta la modalità Theft Protection

Per effettuare l’installazione di tutti gli aggiornamenti non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni del vostro smartphone (o tablet) Pixel, dove vi verrà notificata la disponibilità delle nuove patch OTA che potranno essere scaricate in pochi minuti.

