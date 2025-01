Su Android 15 arrivano le patch di sicurezza di gennaio 2025: tutte le novità

Google ha iniziato il 2025 rilasciando le nuove patch di sicurezza per Android 15 che mirano a risolvere ben 38 vulnerabilità, oltre a sistemare alcuni bug riscontrati dagli utenti con il sistema operativo mobile e i loro dispositivi Pixel.

38 vulnerabilità corrette con le nuove patch di sicurezza, ma arrivano anche i bug fix

Crediti: Google

Le patch di sicurezza di gennaio 2025 per Android 15 sono disponibili da oggi per Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, e 9 Pro Fold, e si occupano di risolvere ben 26 problemi di sicurezza dal bollettino del 2025-01-01 e 12 da quello del 2025-01-05, per un totale di 38 vulnerabilità corrette. Il download dell’aggiornamento è in fase di rollout ed include anche i seguenti bug fix.

Risolto un problema con il ritardo e la stabilità dell’audio quando si utilizzano determinate app

Risolto un problema con la stabilità della fotocamera quando si passa ad una fotocamera esterna connessa

Risolto un problema che il flash di alcune linee sullo schermo

Risolto un problema con il colore delle icone a tema di Pixel launcher

Per effettuare l’aggiornamento non dovrete far altro che verificare la disponibilità della patch tramite le impostazioni del vostro smartphone, oppure effettuare il flash manuale di Factory Image e OTA che trovate nel nostro approfondimento.

