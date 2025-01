Honor Magic 7 Pro vicino al lancio: il prezzo in Italia svelato da Unieuro

Dopo il debutto del modello Lite, si guarda al lancio italiano del fratello maggiore: l’uscita è attesa nel corso del mese di gennaio e ormai è solo questione di giorni. Nonostante manchi pochissimo, ecco che Honor Magic 7 Pro è spuntato nello store online di Unieuro, che conferma tagli di memoria e prezzo in Italia.

Honor Magic 7 Pro: Unieuro anticipato il prezzo in Italia e conferma anche tutte le specifiche

Andiamo subito al sodo: i rincari ipotizzati dalle indiscrezioni precedenti non ci saranno. Il prezzo in Italia di Honor Magic 7 Pro è di 1.299€, per la sola variante da 12/512 GB: lo svela Unieuro e il nuovo top di gamma risulta presente nelle due colorazioni Nero e Grigio. Al momento il flagship è segnato come “Non disponibile” e probabilmente le vendite partiranno contestualmente all’evento di lancio. La data di presentazione del top di gamma è fissata per il 15 gennaio, quindi tra una manciata di giorni. Lo store ufficiale Honor ha anticipato già la promo lancio, ossia uno sconto di 200€ (qui trovate la pagina dedicata).

Per saperne di più sulla serie, ecco il nostro approfondimento dedicato; inoltre di recente è stato presentato anche Honor Magic 7 Lite, modello minore ma dallo stile accattivante.

Honor Magic 7 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,7 x 77,1 x 8,8 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68 / IP69

/ display piatto OLED 8T LTPO a 10 bit da 6,8″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR)

a da (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ) + Sblocco facciale 3D

) + Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.850 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e da 80W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con Eagle Eye, OIS, apertura variabile f/1.4-2.0 , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, teleobiettivo periscopico (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS

con Eagle Eye, OIS, , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS selfie camera da 50 MP con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D

con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

