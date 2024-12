Grok diventa gratis: il chatbot di Twitter/X finalmente accessibile a tutti

In un panorama in continua evoluzione, il prezzo dell’intelligenza artificiale è tornato a far discutere tutti con la recente presentazione di ChatGPT Pro. Per mettere tutti d’accordo, però, Elon Musk ha deciso di rendere gratuita l’AI di Grok: il chatbot che può essere utilizzato dopo essersi iscritti a X (il social network una volta conosciuto come Twitter). Gli utenti, quindi, non hanno più bisogno di un abbonamento per conversare con l’AI, ma le limitazioni non mancano di certo.

Grok di xAI è finalmente gratis, ma quante limitazioni!

Grok è un modello di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, la startup di Elon Musk, che può essere sfruttato tramite Twitter/X, ma fino ad oggi era necessario essere abbonati ad X Premium per poter anche solo provare il chatbot. Nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale, alcuni utenti hanno ricevuto accesso alla versione gratuita di questa AI, che permette di scambiare fino a 10 messaggi con Grok ogni 2 ore.

La versione gratuita di Grok sembra essere attualmente in fase di rollout e non tutti gli utenti hanno ottenuto fin da subito l’accesso. L’icona del servizio, però, è comparsa nella barra inferiore dell’app ufficiale di Twitter/X in pianta stabile, segno tangibile del fatto che molto presto tutti potranno averne accesso. Nei giorni scorsi, inoltre, sono emerse in rete anche le prime indiscrezioni per un’app ufficiale di Grok, separata dal social network, che potrebbe aiutare l’AI a guadagnare maggiore popolarità.

