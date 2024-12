ChatGPT Pro è ufficiale: abbonamento senza limiti, ma il prezzo è spaventoso!

Come parte del calendario dell’avvento di ChatGPT, OpenAI ha ufficialmente annunciato un nuovo abbonamento per il chatbot con intelligenza artificiale il cui nome era già trapelato in rete nei giorni scorsi. La versione senza limiti del prodotto di punta della compagnia statunitense si chiamerà ChatGPT Pro e metterà a disposizione degli utenti tutto il meglio dell’AI senza alcun tipo di limitazione. Il prezzo, però, sarà davvero molto salato.

Il meglio dell’AI a 200$ al mese: ecco il nuovo ChatGPT Pro

Crediti: OpenAI

ChatGPT Pro è un nuovo abbonamento che mette a disposizione i migliori modelli AI di OpenAI, con accesso illimitato anche alle nuove versioni o1, o1-mini e alla modalità o1 pro. Questa nuova sottoscrizione, inoltre, permette di utilizzare senza limiti anche la funzione Advanced Voice e il modello precedente GTP-4o, ma stando alle ultime indiscrezioni metterà a disposizione anche un accesso anticipato a GPT-4.5 che potrebbe essere presentato nei prossimi giorni.

Il prezzo, come anticipato, è davvero molto alto: se l’abbonamento Plus viene proposto attualmente per 20$/mese, in questo caso avremo un aumento di ben 10 volte. ChatGPT Pro, infatti, costa la bellezza di 200$/mese ed è disponibile da subito tramite il sito e le app ufficiali del servizio di OpenAI. Si tratta di un abbonamento destinato soltanto a chi proprio non può fare a meno dell’AI e nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata anche la versione Business, che potrebbe prendere il nome di Quorum.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le