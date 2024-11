Grok si stacca da Twitter/X? In arrivo l’app ufficiale di xAI per battere ChatGPT

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete negli ultimi giorni, la startup xAI di Elon Musk si starebbe preparando a competere seriamente con OpenAI lanciando una versione “standalone” di Grok, il chatbot attualmente disponibile in Twitter/X. Lanciata alla fine del 2023, questa intelligenza artificiale si è contraddistinta per la possibilità di generare testi ed immagini senza troppe limitazioni, lasciando molto a desiderare per quanto riguarda la moderazione dei contenuti.

Presto non servirà più X per utilizzare l’intelligenza artificiale di Grok?

Crediti: xAI

Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, Elon Musk vorrebbe battere OpenAI nel loro stesso settore e per farlo il primo passo sarebbe l’emancipazione di Grok. Il chatbot di Twitter/X potrebbe molto presto avere un’app ufficiale (probabilmente legata al brand xAI) per consentire l’accesso e l’utilizzo anche senza il popolare social network. Il servizio è attualmente legato agli abbonamenti X Premium, quindi è lecito pensare che chi ha già accesso a Grok potrà mantenerlo anche nella futura app ufficiale.

L’obiettivo sarebbe quello di competere in modo serio con OpenAI, leader del settore, che con il suo ChatGPT è praticamente presente su tutte le piattaforme più utilizzate (iOS, Android, Windows, macOS). Seppur i rumor non specifichino di quale app si tratti, è lecito supporre che xAI voglia partire dalle piattaforme mobile per guadagnare quanti più utenti possibili nel minor tempo.

