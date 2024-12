OnePlus V20P01 è il nuovo aggiornamento mensile della OxygenOS: cosa cambia e smartphone supportati

Negli scorsi mesi OnePlus ha annunciato una novità interessantissima per chi punta a telefoni sempre aggiornati. L’azienda cinese ha deciso di rilasciare una serie di aggiornamenti mensili della OxygenOS (13, 14 e 15), dedicati a vari smartphone e tablet a marchio OnePlus: non si tratta di update che sostituiscono i classici OTA, ma di una novità che viene implementata immediatamente e che serve proprio a diminuire l’attesa per l’introduzione di migliorie tra una versione software e l’altra. L’aggiornamento V20P01 per OxygenOS è in fase di rilascio: andiamo a vedere le aggiunte e quali sono smartphone e tablet OnePlus supportati.

OnePlus V20P01: tutte le novità dell’aggiornamento di dicembre 2024, con changelog e lista di smartphone/tablet supportati

Per prima cosa una precisazione importante: al momento questa novità software è stata lanciata in vari paesi dell’Asia Pacifica e del Medio Oriente e non è ancora disponibile alle nostre latitudini. Comunque l’azienda implementerà il nuovo sistema di update anche in altre regioni, come confermato dallo stesso forum ufficiale. Tornando all’aggiornamento V20P01, questo è attualmente in fase di rilascio per vari smartphone e tablet: OnePlus ha optato per un roll out graduale, quindi arriverà a bordo di tutti i modelli compatibili entro il 2 gennaio 2025. Come abbiamo già sottolineato, si tratta di un update integrato nei regolari aggiornamenti di sistema: il pacchetto porta i numeri di versione V20P01(BRB1EX01) per telefoni e V20P01(BRB3EX01) per tablet. Di seguito il changelog completo.

Foto (disponibile solo su OxygenOS 15)

• Aggiunta la visualizzazione filtrata di foto, video e preferiti a Foto.

• Ora puoi vedere la data delle foto quando trascini il cursore laterale.

• Ora puoi bloccare un intero album di foto/video per una maggiore efficienza.

• ProXDR ora può essere conservato dopo aver modificato le foto con filigrana.

• Le carte d’imbarco ora possono essere riconosciute e aggiunte a Google Wallet.

Meteo

• Ottimizzati i widget Meteo sulla schermata Home per uno stile e un layout migliori.

Orologio (disponibile solo su OxygenOS 15)

• Ottimizzati i widget Orologio sulla schermata Home e aggiunti vari stili.

Sistema

• Migliorata la stabilità del sistema.

Ricordiamo che la nuova serie di aggiornamenti mensili non è disponibile per tutti gli smartphone/tablet del brand: ecco quali sono i modelli interessati, con la relativa versione software a bordo. Intanto, vi segnaliamo anche il nostro approfondimento dedicato agli aggiornamenti della OxygenOS 15 stabile (con i link al download, dove disponibili).

OxygenOS 14 & 15

• OnePlus 12 Series

• OnePlus Nord CE 4 5G

OxygenOS 14

• OnePlus Open

• OnePlus 11 Series

• OnePlus 10 Series

• OnePlus 9 Series

• OnePlus 8T

• OnePlus Nord 4 5G / Nord 3 5G / Nord 2T 5G

• OnePlus Nord CE 3 5G / Nord CE 3 Lite 5G / Nord CE 2 Lite 5G

• OnePlus Pad / Pad Go

OxygenOS 13.1.0

• OnePlus 8 / 8 Pro

OxygenOS 13.0.0

• OnePlus Nord 2 5G

• OnePlus Nord CE 2 5G

• OnePlus Nord CE 5G

