OnePlus, nuovi aggiornamenti mensili per OxygenOS: di cosa si tratta

Tramite il portale ufficiale della community, OnePlus ha aggiornato una nuova serie di aggiornamenti software mensili della OxygenOS: si parte dalle versioni U120P01 e U120P02 (per telefoni e tablet) e anche se al momento non si tratta di un update disponibile alle nostre latitudini, arriverà di certo prossimamente. Ecco quali sono le novità e quali sono gli smartphone supportati, confermati dalla stessa compagnia cinese.

OnePlus annuncia gli aggiornamenti U120P01 e U120P02 per OxygenOS: quali sono le novità

Crediti: OnePlus

Al momento non sono chiari tutti i dettagli e le modalità: OnePlus si è limitata a confermare che si tratterà di una serie di aggiornamenti mensili per dispositivi con OxygenOS 14 e 13 (incorporata all’interno dei normali aggiornamenti del sistema), precisamente con le versioni firmware U120P01 e U120P02. In base a quanto si evince, non si tratta di aggiornamenti OTA: il nuovo sistema di update bypassa il solito processo di implementazione graduale e sarà quindi disponibile per tutti i modelli interessanti in contemporanea (anche se comunque la distribuzione avviene in fasi). Gli aggiornamenti in questione sono disponibili per telefoni e tablet OnePlus, con i seguenti numeri di versione.

Smartphone – U120P01 (BRB1EX01)

Tablet – U120P01 (BRB3EX01)

Smartphone – U120P02 (BRB1EX01)

Tablet – U120P02 (BRB3EX01)

Il vantaggio principale riguarda sia la natura mensile degli update che il rilascio più rapido (dato che non avviene tramite OTA): al momento si tratta di migliorie ed implementazioni per le app proprietarie di OnePlus ma viene menzionata anche la possibilità di avere nuove funzionalità. A questo punto possiamo anche aspettarci correzioni di bug più veloci. Il changelog delle versioni U120P01 e U120P02 riguarda l’app Calcolatrice (ottimizzata l’interfaccia del convertitore di unità per renderla più ordinata e intuitiva) e una migliore stabilità del sistema.

OxygenOS U120P01 e U120P02: quali sono gli smartphone OnePlus supportati

Come abbiamo sottolineato anche in apertura, al momento i nuovi aggiornamenti U120P01 e U120P02 per la OxygenOS non sono disponibili in Europa. Si parte dai paesi dell’Asia/Pacifico e del Medio Oriente e raggiungerà tutti gli utenti interessanti entro il 6 settembre. OnePlus ha già confermato che gli update arriveranno anche in altri paesi (USA e UE), ma bisognerà pazientare. Nel frattempo, ecco la lista degli smartphone e tablet OnePlus supportati che riceveranno la nuova serie di aggiornamenti mensili.

OxygenOS 14.0.0 e versioni successive OnePlus 12 Serie OnePlus Open OnePlus 11 Serie OnePlus 10 Serie OnePlus 9 OnePlus 8T Nord 4 5G/Nord 3 5G/Nord 2T 5G Nord CE 4 5G/Nord CE 3 5G/Nord CE 3 Lite 5G/Nord CE 2 Lite 5G OnePlus Pad/Pad Go

OxygenOS 13.1.0 OnePlus 8 e 8 Pro

OxygenOS 13.0.0 Nord 2 5G Nord CE 2 5G Nord CE 5G



