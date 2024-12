Apple punta al gaming per Vision Pro: partnership con PlayStation in arrivo?

Dopo un lancio che sembrava poter risollevare il settore della realtà virtuale e aumentata, l’interesse intorno ad Apple Vision Pro sembra essere quasi del tutto scemato. Per ovviare a questa situazione, la compagnia di Cupertino starebbe cercando nuovi modi di rendere appetibile il suo prodotto XR, ed uno di questi potrebbe portare ad una nuova partnership con PlayStation per il lato gaming.

I controller di PlayStation VR2 saranno compatibili con Apple Vision Pro

Crediti: PlayStation

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua consueta newsletter per Bloomberg, Apple starebbe collaborando con Sony per rendere compatibili i controller di PlayStation VR2 con Vision Pro e dare una importante spinta al prodotto anche per quanto riguarda l’applicazione nel gaming. La compagnia di guidata da Tim Cook starebbe cercando anche la collaborazione di sviluppatori di terze parti, che possano integrare il supporto per il dispositivo all’interno dei loro giochi VR.

Apple, inoltre, avrebbe anche realizzato il prototipo di un controller per Vision Pro, simile ad una bacchetta o ad una Apple Pencil, ma con maggiore precisione. Nonostante le vendite potrebbero non aver soddisfatto a pieno, la compagnia di Cupertino sembra comunque intenzionata a continuare la progettazione dei nuovi modelli di caschetti XR, con il prossimo in arrivo probabilmente nel 2026.

