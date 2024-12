OnePlus Pad 2024 ufficiale: è il tablet che deluderà gli amanti delle sorprese

Chi pensava che stesse per debuttare l’inedito OnePlus Pad 3, probabilmente rimarrà deluso dallo scoprire che in realtà il “nuovo” modello si chiama OnePlus Pad 2024. Il perché non sia il seguito della seconda edizione è presto detto: quello presentato da OnePlus non è un vero e proprio nuovo modello, bensì il rebrand del già conosciuto OPPO Pad 3.

OnePlus Pad 2024 è l’ennesimo rebrand di un tablet OPPO già conosciuto

L’edizione 2024 di OnePlus Pad è esteticamente molto simile se non identica a quella di prima generazione. Ha una scocca che misura 257,8 x 189,1 x 6,3 mm, che pesa 533/536 grammi e che accoglie ancora una volta uno schermo LCD da 11,61″ 2.8K (2.800 x 2.000 pixel), dotato di densità di 296 PPI, refresh rate a 144 Hz, luminosità fino a 700 nits e supporto allo stylus per scrivere e disegnare.

Cosa cambia, quindi? La piattaforma hardware è sempre quella di MediaTek, ma dal top di gamma Dimensity 9000 si passa al medio di gamma Dimensity 8350, sempre a 4 nm ma con CPU octa-core (1 x 3,35 GHz Cortex-A715 + 3 x 3,20 GHz Cortex-A715 + 4 x 2,20 GHz Cortex-A510) e GPU ARM Mali G615-MC6. Ovviamente il software è aggiornato all’ultima versione, cioè Android 15 e ColorOS 15, mentre il resto delle specifiche include 4 speaker stereo, fotocamere da 8 MP, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 e batteria da 9.520 mAh con ricarica rapida Super VOOC da 67W.

OnePlus Pad 2024 è disponibile all’acquisto in Cina ai seguenti prezzi di vendita:

8/128 GB: 1.999 CNY ( 262€ )

) 8/256 GB: 2.299 CNY ( 302€ )

) 12/256 GB: 2.699 CNY ( 354€ )

) 12/512 GB: 3.099 CNY (407€)

