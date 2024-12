Con i saldi di Geekmall puoi cucinare ovunque e risparmiare: scopri i nuovi coupon!

L’anno sta finendo, ma le offerte non finiscono mai: per celebrare le feste natalizie appena passate, Geekmall si proietta già alla primavera e all’estate, con una promozione che farà felici gli amanti del campeggio e dei picnic. Con la nuova promozione e i coupon di oggi, infatti, sarà possibile portare a casa una serie di power station per alimentare tutti i dispositivi anche quando non siamo a casa, ed una planetaria per cucinare anche anche in campeggio, magari alimentandola proprio con una stazione di ricarica. Scoprite subito tutti i prodotti in offerta!

Planetaria e power station in offerta da Geekmall, per cucinare anche in campeggio e risparmiare

Crediti: JustNow

Geekmall, celebre store online che offre spedizioni direttamente dall’Europa, propone oggi dei nuovi coupon per risparmiare sull’acquisto di tre diversi modelli di power station. In sconto, per esempio, troviamo la JustNow 580W che, con uno stile elegante e funzionale, permette di alimentare qualsiasi dispositivo elettrico anche quando ci si trova lontani dalle classiche prese elettriche. Con una batteria LiFePO4 da 518Wh, questa power station è dotata di numerose prese e addirittura un piano smart con ricarca wireless per poggiare il proprio smartphone e farlo ricaricare automaticamente.

Chi invece necessità di meno potenza, magari per alimentare i dispositivi durante un breve picnic, può portare a casa in sconto il JustNow GT240 con una potenza di 240W ed un’autonomia da 240 Wh. Infine arriva anche una soluzione di fascia media, con Ctechi GT300, che offre una potenza di 300W ed un’autonomia da 299Wh, 3 modalità di ricarica e 5 porte. Il pezzo forte, però, è sicuramente BioloMix BM601: una planetaria impastatrice con una capacità di 6 litri e ciotola in accaio inox che funziona a 6 velocità e con un rumore incredibilmente basso (meno di 60 dB). Accoppiata ad una power station, con questa planetaria si potrà fare il pane praticamente ovunque, anche in campeggio! Trovate tutti i prodotti citati qui sotto, con relativi codici sconto e prezzi per risparmiare subito.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione di portare a casa una nuova power station in offerta, oppure di regalarvi quella planetraria che tanto desideravate ma che non avevate ancora trovato in offerta.

