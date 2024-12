Non solo smartphone, ma anche accessori e tablet: ormai sono tanti i brand che hanno seguito la scia di Xiaomi sviluppando un ecosistema completo e ovviamente la rivale cinese non poteva essere da meno. Dopo il lancio del modello Pro arriva anche la versione standard, con alcuni compromessi ed un prezzo convincente: ecco dove comprare OPPO Pad 3, l’ultimo tablet della casa asiatica, per ora disponibile solo in patria.

OPPO Pad 3: dove comprare il nuovo tablet mid-range, elegante e stiloso

Crediti: OPPO

Mentre il modello superiore OPPO Pad 3 Pro punta alla fascia alta e monta una soluzione Qualcomm, la versione base OPPO Pad 3 guarda alla fascia media ed offre un chipset targato MediaTek (lo stesso della serie Reno 13). Si tratta di compromessi tecnici ma alla fine l’esperienza non cambia: si tratta di un tablet elegante, senza troppi fronzoli, con buone specifiche ed un’interfaccia scattante. C’è uno schermo da quasi 12″, tanta batteria e la ricarica rapida. Il prezzo è davvero conveniente, anche grazie al nostro coupon esclusivo: ma ora bando alle ciance e andiamo a vedere dove comprare OPPO Pad 3!

In basso trovi il link all’acquisto e – se disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Domande frequenti su OPPO Pad 3

OPPO Pad 3 è in Italiano? Il tablet in versione cinese è dotato di software multilingue ma non sappiamo se è presente l’italiano: sicuramente non manca l’inglese. OPPO Pad 3 ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo dei tablet sia il Play Store che i vari servizi di Google. OPPO Pad 3 supporta gli aggiornamenti? Sì, il tablet supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA.

OPPO Pad 3 – Scheda tecnica

dimensioni di 257,75 x 189,11 x 6,29 mm per un peso di 533 grammi

display LCD a 10 bit da 11,61″ 2.8K (2.800 x 2.000 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240/480 Hz e luminosità di picco di 700 nit

a da (2.800 x 2.000 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a , campionamento del tocco a 240/480 Hz e luminosità di picco di 700 nit Riconoscimento facciale 2D

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 (128 GB) e UFS 4.0 (256/512 GB) non espandibile

di storage UFS 3.1 (128 GB) e UFS 4.0 (256/512 GB) non espandibile batteria da 9.520 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 8 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 4 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 15 tramite ColorOS 15

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le