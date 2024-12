Apple pronta per il microLED: ecco quando inizierà la produzione di massa

Nonostante non abbia ancora completato la transizione dai pannelli LCD a quelli OLED, Apple sembra ormai in procinto di introdurre nella propria lineup anche prodotti con display microLED. Stando alle indiscrezioni proveniente direttamente dalle fabbriche di produzione, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe prenotato già la produzione di massa dei nuovi display con questa tecnologia, con i primi dispositivi che potrebbero arrivare sul mercato entro la fine del prossimo anno o al massimo nel 2026.

Apple e Foxconn insieme per i pannelli microLED: la produzione di massa inizierà il prossimo anno

Crediti: Apple

Foxconn, in questi giorni, ha annunciato che la produzione di pannelli microLED per conto di Apple inizierà il prossimo anno, probabilmente nella seconda parte del 2025. Questa notizia lascia quindi presagire che i primi dispositivi dotati di nuovi display possano arrivare già entro la fine del prossimo anno o al massimo nei primi mesi del 2026. Al momento, tuttavia, potrebbe essere difficile pronosticare quali prodotti possano essere tra i primi a sfruttare gli schermi microLED: i rumor, infatti, suggerivano potessero essere gli Apple Watch, ma il progetto naviga ancora in acque incerte.

La tecnologia microLED offre luminosità, longevità, precisione nei colori e efficienza superiori rispetto alla tecnologia OLED, con l’ulteriore vantaggio di non soffrire del fastidioso fenomeno del burn-in (da cui è flagellato l’OLED). Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni per scoprire quali saranno i primi dispositivi di Apple ad equipaggiare i nuovi display microLED e di quanto (probabilmente) aumenterà il prezzo di quest’ultimi.

