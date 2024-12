iQOO Neo 10 e 10 Pro ufficiali: costano poco, ma che specifiche

Dopo aver ufficializzato anche in India il modello di punta iQOO 13, è arrivato il momento di scoprire iQOO Neo 10 e Neo 10 Pro, due dei modelli più invitanti del catalogo del sub-brand di vivo. Sono a tutti gli effetti dei flagship killer, cioè due smartphone che si inseriscono in una fascia di mercato tutto sommato economica ma offrendo caratteristiche decisamente avanzate e in alcuni casi da veri top di gamma.

Due nuovi flagship killer: ecco tutte le novità di iQOO Neo 10 e 10 Pro

Disponibili nelle tre colorazioni Rally Orange, Chi Guang Whtie e Black Shadow, sia iQOO Neo 10 che 10 Pro hanno uno schermo 8-bit OLED 8T da 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate LTPO 1-144 Hz, campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 4.320 Hz, luminosità fino a 4.500 nits, e l’implementazione del sensore ID a ultrasuoni per lo sblocco biometrico.

Il software si basa su Android 15 con OriginOS 15 e intelligenza artificiale BlueLM, e l’unica differenza la troviamo sotto al cofano: il modello base è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm con CPU Cortex-X4 a 3,3 GHz, mentre il Pro dal più recente MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm con CPU Cortex-X925 a 3,63 GHz. Su entrambi c’è il chip Q2, lo stesso del top di gamma iQOO 13, co-processore proprietario dedicato a potenziare le prestazioni nel gaming, per esempio col supporto della risoluzione 1.5K a 144 fps o migliorando la risoluzione delle texture.

Il resto delle specifiche è condiviso: memorie LPDDR5X, UFS 4.1 e una batteria da 6.100 mAh con ricarica rapida 120W e supporto Power Delivery fino a 100W, nonché un impianto di dissipazione a camera di vapore con una superfice complessiva di 6.400 mm2. Oltre a speaker stereo, motore a vibrazione lineare X-Axis, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, GPS a tripla frequenza, sensore IR ed NFC, entrambi hanno fotocamera posteriore da 50+8 MP f/1.88-2.2 con sensore principale Sony IMX921, OIS, ultra-grandangolare, sensore anti-flicker e selfie camera da 16 MP f/2.45.

Ecco i prezzi di vendita di iQOO Neo 10 e Neo 10 Pro, per il momento presentati esclusivamente in Cina:

iQOO Neo 10 12/256 GB – 2.299 CNY (299€) 16/256 GB – 2.499 CNY (326€) 12/512 GB – 2.699 CNY (352€) 16/512 GB – 2.999 CNY (391€) 16 GB/1 TB – 3.499 CNY (456€)

iQOO Neo 10 Pro 12/256 GB – 3.199 CNY (417€) 16/256 GB – 3.399 CNY (443€) 12/512 GB – 3.499 CNY (456€) 16/512 GB – 3.799 CNY (495€) 16 GB/1 TB – 4.299 CNY (560€)



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le