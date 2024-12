Iliad down: problemi per Fibra e Internet mobile in tutta Italia | 3 dicembre

In queste ore in tutta Italia sembrano esserci grandi problemi per la rete di Iliad, con tantissimi utenti che segnalano l’impossibilità di collegarsi ad Internet. Le segnalazioni arrivano praticamente da tutte le grandi città del paese, con i clienti del celebre operatore che sembrano impossibilitati dall’utilizzare la connessione ad internet, sia in versione Fibra a casa che per quanto riguarda la rete cellulare.

Iliad non funziona: internet lento e connessione assente

Crediti: Downdetector

Oggi 3 dicembre Iliad è down in tutta Italia: tantissime segnalazioni parlano di connessioni particolarmente lente, mentre altri utenti non riescono neanche a collegarsi ad Internet. I problemi riguardano sia le connessioni mobile con rete cellulare 4G e 5G, che con le connessioni domestiche in Fibra.

Alcuni utenti, inoltre, segnalazione anche l’impossibilità di utilizzare la rete Iliad per SMS e chiamate: seppur siano una minoranza in questo caso, sembrano esserci problemi quindi su tutta la rete dell’operatore. Per il momento la compagnia non ha ancora riconosciuto il problema o rilasciato dichiarazioni per una eventuale risoluzione della problematica. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno ulteriori informazioni.

