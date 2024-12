Combatti il freddo con la sciarpa riscaldante TENGOO: oggi a meno di 14€

La stagione più fredda dell’anno è ormai alle porte e il freddo sta già iniziando ad attanagliare nelle sua morsa il nostro paese. Come ogni anno, però, la tecnologia ci offre un valido supporto per rimanere sempre caldi anche durante gli spostamenti, come questa sciarpa riscaldante firmata TENGOO che può essere alimentata con una power-bank per garantire il giusto tepore intorno al collo. Grazie all’offerta Banggood di oggi, può essere vostra ad un prezzo davvero piccolissimo!

L’inverno non fa più paura con la sciarpa TENGOO: è alla moda e si riscalda da sola

Crediti: TENGOO

La sciarpa riscaldante TENGOO è disponibile in 3 diverse colorazioni (nero, grigio e cachi) per meglio adattarsi al vostro stile, mantenendovi però al caldo grazie al suo sistema di riscaldamento automatico. Una volta collegata ad una power-bank tramite il cavo USB, infatti, questa sciarpa può essere regolata su tre diverse intensità di calore, indicate dalla colorazione del tasto di accensione.

Con il livello più basso, la sciarpa si riscalda ad una temperatura di 40°, salendo a 50° con il livello medio e a 60° con quello più alto. Questo accessorio si riscalda in pochi secondi ed è subito pronto per offrire un caldo tepore che possa combattere il freddo pungente. Una volta riposto, poi, potrà anche essere lavato come qualsiasi altro capo di abbigliamento.

La sciarpa riscaldante TENGOO può essere vostra al prezzo di 13.29€ grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, è totalmente gratuita e avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store.

