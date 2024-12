Realme Neo 7 arriva a dicembre: super batteria e specifiche top per il nostro GT 7

Dopo i benchmark e le indiscrezioni delle scorse settimane, Realme Neo 7 è stato confermato ufficialmente e ha una data d’uscita. Ecco che cosa possiamo aspettarci dal prossimo flagship killer del brand cinese, probabilmente in arrivo anche da noi (in futuro) come Realme GT 7 standard.

Realme Neo 7 ha una data di presentazione in Cina: sarà lui Realme GT 7 in arrivo in occidente?

Crediti: Realme

Per prima cosa i teaser ufficiali confermano il cambio di nome: la serie Neo farà a meno della sigla GT, come a prendere le distanze dalla serie di punta. Il nuovo smartphone in arrivo è quindi Realme Neo 7, mentre la data di presentazione in Cina è fissata per il prossimo 11 dicembre. Non sappiamo se questo cambiamento si rifletterà anche in occidente: l’attuale GT Neo 6 è arrivato in Italia come GT 6, quindi ora resta da vedere se il legame tra le due famiglia (Neo e GT) resterà oppure se ci saranno dei cambi di rotta. Comunque, volendo prendere per buona la prima ipotesi il dispositivo potrebbe arrivare da noi come Realme GT 7; ricordiamo che proprio di recente l’azienda ha presentato in Italia Realme GT 7 Pro (eccovi la nostra recensione).

Tornando al nuovo modello Neo, i poster ufficiali confermano la presenza di una batteria Titan al silicio-carbonio da 7.000 mAh (contro i 5.500 mAh di GT Neo 6). Nonostante l’alta densità, lo spessore sarà di soli 8,5 mm. Per quanto riguarda le indiscrezioni finora, Realme Neo 7 sarebbe apparso su Antutu con il Dimensity 9300+: insomma, un vero e proprio flagship killer, con un chipset top della scorsa generazione. Tra le altre caratteristiche leak ci sarebbero uno schermo 1.5K (forse a 144 Hz) ed il supporto alla ricarica da 80W. Infine, il dispositivo potrebbe avere una scocca IP69.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 8,5 mm

Certificazione IP69

Display AMOLED 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), refresh rate variabile a 144 Hz , campionamento del tocco fino a 2.500 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

da (2.780 × 1.264 pixel), refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.500 Hz e luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2 GHz A720)

+ 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2 GHz A720) GPU Immortalis G720 MP12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da /

Selfie camera da /

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

