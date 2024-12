I 12 giorni di OpenAI: ecco il calendario dell’avvento dell’intelligenza artificiale

A quanto pare quest’anno avremo un calendario dell’avvento interamente dedicato all’intelligenza artificiale: OpenAI ha annunciato, infatti, una pianificazione di 12 eventi in diretta fino al giorno di Natale con tante novità riguardanti ChatGPT e l’AI generativa. Il primo evento è atteso già per il 5 dicembre e in rete inizia a crescere l’hype.

12 giorni di annunci e novità per ChatGPT

Crediti: OpenAI

L’annuncio è arrivato tramite i profili social di OpenAI, con il CEO Sam Altman che ha confermato al New York Times che le novità saranno davvero tante, tra lanci nuovi prodotti e demo delle funzioni che andranno ad arricchire gli attuali servizi offerti dalla compagnia statunitense.

Non è da escludere, quindi, che potremo finalmente assistere al debutto di Sora, il modello di intelligenza artificiale generativa per i video che è stato al centro di un recente leak, e che anche in questa forma non ha perso occasione di stupire.

Non ci resta quindi che attendere altre 24 ore per scoprire quale sarà il primo dei 12 annunci che andranno a caratterizzare il periodo natalizio di OpenAI.

