ChatGPT diventa Babbo Natale: ecco come attivare subito la nuova voce

Come parte dei 12 giorni di OpenAI, gli sviluppatori hanno voluto fare un regalo molto particolare agli appassionati di intelligenza artificiale. A partire da oggi, infatti, tramite l’Advanced Voice Mode di ChatGPT è possibile parlare con la versione AI di Babbo Natale, per far divertire anche i più piccoli nell’attesa di aprire i regali sotto l’albero.

L’iconico “Oh-oh-oh” arriva anche in ChatGPT: da oggi è possibile parlare con l’AI di Babbo Natale

Per le festività natalizie (e soltanto per questo periodo), OpenAI ha deciso di aggiungere a ChatGPT la voce di Babbo Natale, che potrà essere attivata tramite le impostazioni dell’Advanced Voice Mode per le nuove conversazioni. Il chatbot, una volta impostata la nuova voce, inizierà a rispondere in tema natalizio, ovviamente con la voce del personaggio tanto amato dai bambini. Di seguito tutti i passaggi necessari per impostare la voce di Babbo Natale.

Aprire l’app ufficiale di ChatGPT (iOS o Android) Avviate una nuova conversazione Advanced Voice Mode tramite il pulsante nella barra della conversazione Fate tap sull’icona delle impostazioni Scorrete tra le voci disponibili fino a trovare quella di “Santa” Adesso potete conversare con la versione AI di Babbo Natale

Le conversazioni con Babbo Natale saranno considerate “speciali” e non verranno né salvate nella cronologia né utilizzate per aggiornare la memoria di ChatGPT. Quindi è possibile sbizzarrirsi e far giocare anche i più piccoli senza temere che le informazioni condivise possano essere in qualche modo salvate.

