Dreame H14 Pro costa 200€ in meno: un risparmio top per i tuoi regali di Natale tech!

Regalare un prodotto tech per Natale non significa soltanto smartphone e accessori per l’intrattenimento: un dono tecnologico può anche servire a migliorare le attività che svolgiamo tutti i giorni, permettendoci di avere un momento di relax in più rispetto al solito tam tam quotidiano. Ecco, i prodotti Dreame sono proprio questo: alleati che consentono di velocizzare le pulizie, senza abbassarne la qualità (anzi, tutt’altro). Dreame H14 Pro è una lavapavimenti premium pensata proprio per questo: accompagnare l’utente durante tutta la fase della cura dei pavimenti, facilitando uno dei compiti più pesanti delle faccende di casa.

Dreame H14 Pro è la lavapavimenti premium con design a 180° e tanta potenza: ora in promo con le offerte di Natale Dreame

Crediti: Dreame

È arrivato il momento di mettere da parte stracci e secchio, per passare alla soluzione definitiva per lavare i pavimenti. Dreame H14 Pro è la lavapavimenti top di gamma della serie H, un modello fresco di lancio e dotato delle ultime tecnologie del brand. Inoltre è pensata per un utilizzo quotidiano all’insegna della comodità: niente sforzi, ma la massima semplicità nella cura dei pavimenti. Per prima cosa il modello H14 Pro è dotato di un design inclinabile a 180°: questo vuol dire che il dispositivo può raggiungere agilmente anche i punti più ostici, ossia sotto letti e divani, sotto mobili larghi e stretti. Il suo particolare design consente di assumere la posizione a 180° senza fuoriuscite di acqua sporca; corpo e spazzola si inseriscono in spazi di appena 14 cm e 9,8 cm (rispettivamente), per una pulizia completa e profonda.

Crediti: Dreame

Inoltre abbiamo a che fare con una lavapavimenti potente, alimentata da un motore da 125.000 giri al minuto e con una capacità di aspirazione di 18.000 PA, per eliminare a fondo sia lo sporco liquido che quello secco. La spazzola è disegnata appositamente per pulire i bordi su due lati, in modo da rimuovere lo sporco negli angoli e lungo i battiscopa. Dreame H14 Pro è una lavapavimenti intelligente, dotata di funzionalità smart: può essere gestita direttamente dallo smartphone e monta un particolare contenitore da 120 ml che regola la concentrazione del detergente in base al livello di sporco, per sfruttarne al meglio ogni goccia.

Crediti: Dreame

Tra le alte caratteristiche intelligenti c’è la regolazione automatica dell’aspirazione: l’energia viene utilizzata in modo smart, adattando la potenza in base al livello di sporco (e quindi evitando sprechi). H14 Pro è accompagnata da una pratica base per la ricarica e l’auto-pulizia; quest’ultima avviene sfruttando la combinazione di rotazioni ad alta velocità e rilascio di acqua calda a 60°C, per sciogliere lo sporco mentre la spazzola ruota ed ottenere così un’igiene profonda. E per evitare la formazione di muffe e cattivi odori è presente anche l’asciugatura automatica con aria calda a 60°C (rapida, in 5 minuti oppure silenziosa, quindi più lenta ma con un basso livello di rumore).

Crediti: Dreame

Trattandosi di uno dei modelli più recenti del brand, la lavapavimenti premium è in preordine tramite lo store ufficiale: le spedizioni partiranno il 30 dicembre (purtroppo), quindi se avete scelto Dreame H14 Pro come regalo di Natale, sarà necessario pazientare. La lavapavimenti è in offerta con i saldi natalizi dello store ufficiale: Dreame H14 Pro scende a 499€ (quindi con uno sconto di 200€ sul prezzo di listino) con spedizione gratuita e la possibilità di pagare a rate con Klarna (o con PayPal). In alternativa, se hai bisogno di una soluzione da mettere sotto l’albero, dai un’occhiata alle altre occasioni di Natale Dreame, nello store ufficiale e su Amazon! Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

