Samsung mostra il suo visore XR, sarà il rivale di Apple Vision Pro

Il 2025 sarà l’anno in cui il concetto di realtà estesa sarà abbracciato anche da Samsung, che in occasione dell’annuncio di Android XR ha ufficialmente mostrato il suo visore XR. Sono anni che la compagnia sud-coreana lavora al fianco di Google e Qualcomm per la sua realizzazione, per un prodotto che – volente o nolente – si posizionerà come potenziale rivale di Apple Vision Pro.

Samsung ha ufficialmente annunciato quello che sarà il suo visore Android XR

Il suo nome in codice è “Moohan“, che tradotto dal sud-coreano significa “Infinito“, visto che per Samsung questo visore darà “infinite possibilità in aree fondamentali della vita, dal lavoro e dall’apprendimento all’intrattenimento, al gioco e persino alla salute e al benessere” a coloro che lo indosseranno. Il concetto di realtà estesa si fonda sull’unione di realtà virtuale, aumentata e mista, cioè la creazione di ambienti che isolano dall’ambiente circostante o che lo arricchiscono di elementi digitali aggiunti.

Samsung vuole “sbloccare il potenziale di XR” con l’intelligenza artificiale di Google Gemini e della sua piattaforma, Galaxy AI, in modi che però rimangono per il momento non ben definiti. Qualche idea l’abbiamo già, visto che con l’annuncio di Android XR si è parlato di un’interfaccia che, grazie alle conversazioni naturali, sarà utilizzabile in maniera più semplice che in passato.

Samsung si è un minimo sbilanciata sulle caratteristiche del suo visore, parlando di display all’avanguardia con capacità passthrough, quindi diamo per scontata la presenza delle fotocamere che acquisiranno l’ambiente attorno a noi per proiettarlo al suo interno. Per saperne di più dovremo attendere il prossimo anno, magari in occasione del Samsung Unpacked in cui scopriremo la serie Samsung Galaxy S25.

