iPhone 17 Air (o Slim) sarà più economico del previsto? Il prezzo potrebbe sorprendere

La lineup degli iPhone di prossima generazione potrebbe vedere l’introduzione di un nuovo modello particolarmente sottile ma che, a differenza di quanto si possa pensare, potrebbe non essere lo smartphone più costoso del prossimo anno. Secondo le indiscrezioni emerse in rete in questi giorni, infatti, il nuovo iPhone 17 Air potrebbe rappresentare una scelta leggermente più economica rispetto ai modelli Pro.

iPhone 17 Pro sarà ancora il più costoso: il modello Air sorprende anche nel prezzo

Crediti: Majin Bu @ Twitter/X

Nel corso degli anni, soprattutto nella fase di evoluzione esponenziale degli smartphone, siamo stati abituati al concetto di “più sottile, più costoso“, ma il prossimo anno Apple potrebbe cambiare questo paradigma. Il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti, suggerisce che il nuovo iPhone 17 Air in arrivo nel 2025 rappresenterà una via di mezzo tra la serie base e i modelli Pro, soprattutto in termini di prezzo.

Per ridurre i costi di questo particolare nuovo smartphone, infatti, Apple avrebbe deciso di implementare un sistema di fotocamere più “semplice” (meno performante) rispetto ai modelli di iPhone 17 Pro, risultando in questo modo più economico. Il prezzo di iPhone 17 Air, quindi, potrebbe aggirarsi intorno a 900$, che in Italia potrebbero comunque diventare poco più di 1.000€.

Il punto di forza del nuovo Air, quindi, sarà per l’appunto il suo design ultra-sottile: un’alternativa per chi non ama il classico design degli iPhone e punta a qualcosa di decisamente più innovativo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le