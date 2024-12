Recensione Petgugu PF2: il distributore automatico di crocchette più SMART di tutti

Una cosa è certa, ormai le nostre case si stanno riempiendo di dispositivi smart e stanno diventando sempre più intelligenti. Che si tratti di prese, lampadine, serrature, telecamere, citofoni o elettrodomestici, ormai quasi tutto ciò che è in casa si può connettere alla rete e controllare allo smartphone da ogni parte del mondo. Ma chi dice che questi dispositivi debbano essere solo dedicati agli esseri umani?

Prendete il Petgugu PF2, un distributore automatico di cibo per cani e gatti con il quale non solo potrete nutrire i vostri amici a quattro zampe, ma ci potrete anche interagire grazie ad una telecamera ed uno speaker oltre a consentirvi di visualizzare e impostare orari, frequenza e quantità di alimentazione.

Recensione Petgugu PF2: distributore automatico di cibo per cani e gatti, con webcam e sistema salva-freschezza

Design e materiali

Partiamo subito da un presupposto: il Petgugu PF2 è un prodotto di fascia alta, ed in quanto tale è prodotto con materiali e design che rispecchiano il suo prezzo di vendita. Le rifiniture sono davvero perfette, la struttura è totalmente priva di angoli vivi in modo da evitare che gli animali possano farsi male, ed anche il motorino che poi distribuirà il cibo non ne sarà mai a contatto. La zona superiore è dedicata al contenitore per le crocchette: è da 3.5L con la possibilità di aggiungere fino ad 1.8 Kg di cibo e gestisce crocchette di varie dimensioni tra i 5mm ed i 12mm.

Subito sotto il contenitore per il cibo, al centro della zona frontale, è stata integrata una webcam con la quale potrete tenere sotto controllo i vostri amici a quattro zampe e che, grazie ad uno speaker, potrà catturare la loro attenzione con 4 tipologie di suoni differenti e vi permetterà di “parlarci” da qualsiasi parte del mondo. Utilizza un sensore FullHD che garantisce una buona qualità dell’immagine e che, grazie ad un’ampiezza di 175° riuscirà praticamente ad inquadrare tutto e potrà registrare video fino a 60 secondi.

Infine, nella zona inferiore, è stata posizionata la ciotola che è probabilmente il particolare migliore di tutto il Petgugu PF2 e che evidenzia quanto il brand sia attento nel garantire il massimo anche in termini di pulizia e lavabilità. La ciotola è estraibile e può quindi essere lavata senza alcun problema, è realizzata in ceramica ed è resistente all’accumulo di grasso derivante dai crottantini per prevenire l’accumulo di acne sul mento: sotto la ciotola è presente una bilancia, con la quale si terrà sempre sotto controllo il peso esatto delle crocchette distribuite e, soprattutto, quante ne sono state mangiate.

Insomma, in quanto a design e materiali il Petgugu PF2 è quanto di meglio si possa trovare in commercio, tutte le parti del distributore sono staccabili per garantirne la pulizia, ed il dispositivo è dotato sia di un blocco per i bambini che di un cavo per l’alimentazione realizzato in nylon di alta qualità, in modo da evitare che i nostri amici a quattro zampe lo possano rompere.

È ovviamente un prodotto alimentato ad energia elettrica, la cosa bella però è che si può anche collegare ad un powerbank per evitare che, in caso di mancanza di corrente, i nostri amici a quattro zampe rimangano senza cibo.

Montaggio e attivazione

Utilizzare il Petgugu PF2 è davvero molto semplice. Prima di attivare il distributore automatico di cibo per cani e gatti il mio consiglio è quello di lavare accuratamente tutti i suoi componenti anche se non è una cosa strettamente necessaria. Fatta questa operazione basterà montare tutti i componenti, inserire le crocchette nel contenitore e collegare il dispositivo all’alimentazione ed accenderlo.

A questo punto non dovrete far altro che installare l’applicazione ed associarla al distributore e potrete subito utilizzarlo: noterete subito quanto il Petgugu PF2 sia silenzioso, in modo da non infastidire minimamente né gli animali né le persone che si trovano nell’ambiente in cui è installato.

Funzionamento

A dirla tutta, il concetto sul quale si basa il Petgugu PF2, ossia quello di attirare l’attenzione degli animali con dei segnali sonori, a mio avviso è un concetto valido più per i gatti che per i cani. In realtà le mie due chihuahua non hanno mai avuto problemi di alimentazione, anzi mangiano in abbondanza, ma mi ci è voluto qualche minuto per farle abituare a mangiare da questo distributore di crocchette smart.

In realtà, la modalità con la quale sono riuscito ad attrarre maggiormente la loro attenzione è utilizzando la webcam e lo speaker integrati: in questo modo, tramite l’applicazione, ho avuto modo di chiamarle con la voce e le ho pian piano abituate al fatto che ogni volta che il Petgugu PF2 emette un suono arriveranno dei croccantini. E la stessa cosa si potrebbe fare con dei messaggi registrati: il dispositivo permette proprio la registrazione della propria voce, con la quale poi si potrà far capire all’animale che è l’ora della pappa.

Quando i proprietari sono al lavoro o fuori casa, possono impostare il tempo di alimentazione e la quantità esatta di cibo da distribuire, per mantenere il loro animale domestico sano e in buona forma, evitando la fame o l’eccesso di cibo.

Il punto principale da tenere sempre in mente però, è che si tratta di un dispositivo utile soprattutto se si ha un solo cane o un solo gatto. Perché, come vedremo a breve, tramite l’applicazione è possibile non solo decidere la quantità di cibo distribuito ma anche avere un registro ogni volta che mangiano: viene da se che se ci sono due animali domestici che mangiano dalla stessa ciotola, non si potrà mai sapere con certezza chi ha mangiato quanto.

Per questa limitazione il brand ha una soluzione, ma si tratta di un dispositivo da acquistare a parte: è il Petgugu PF5 ed è un dispositivo in grado di riconoscere i singoli animali domestici presenti in casa, in modo da capire quanto (e quando) mangia ognuno dei nostri amici a quattro zampe.

La cosa bella, poi, è che in associazione con la Petgugu Water Fountain PF1 (qui la recensione), ossia la fontana smart per dissetare cani e gatti, l’applicazione sarà in grado di analizzare in maniera del tutto automatica non solo quanto il vostro amico a quattro zampe mangia, ma anche quanto beve e tutta un’altra serie di parametri: in questo modo si avrà a disposizione un report sul suo stato di salute, senza dover fare assolutamente nulla.

Applicazione e funzioni smart

Ma perché il Petgugu PF2 è considerato un distributore automatico di crocchette smart? Per la sua applicazione, è chiaro. Petgugu PF2 si connette allo smartphone tramite un’applicazione proprietaria che andrà installata su un dispositivo Android o un iPhone nella quale si potranno controllare anche queste statistiche e che potrà essere condivisa creando un account famiglia, in modo tale che tutti i membri del proprio nucleo possano tenere sotto controllo tutte le informazioni.

Ma la cosa bella è che non solo Petgugu PF2 vi aiuterà a gestire anche a distanza l’alimentazione dei vostri animali domestici, ma vi manderà anche una notifica qualora il cibo dovesse essere distribuito in orari prestabiliti ed ogni volta che la telecamera ne rileverà la presenza.

Ovviamente è possibile programmare la distribuzione delle crocchette nel corso della giornata, scegliendo l’esatto peso da distribuire ed avendo accesso a tutta una serie di statiche come la quantità totale di cibo mangiato durante il giorno (durante la settimana, il mese e l’anno), quante volte il vostro animale ha mangiato, e quanti giorni mancano alla pulizia necessaria del distributore.

È anche possibile distribuire manualmente il cibo, grazie ad un’icona dell’app che ne farà cadere 10 grammi, oppure attirare l’attenzione del vostro cane o gatto tramite un suono, attivare la visualizzazione in diretta della fotocamera e registrare 60 secondi di video.

L’app monitora in tempo reale dell’assunzione dell’acqua, dell’alimentazione e delle abitudini alimentari dell’animale domestico e grazie ad un’analisi automatica dell’IA genera rapporti e raccomandazioni sulla salute: grazie a questa analisi è quindi in grado di ricordare ai proprietari se i loro animali domestici non bevono abbastanza acqua, mangiano troppo poco o hanno abitudini di toilette anomale e dai consigli sulla salute per aiutare a rilevare precocemente potenziali rischi per la salute ed evitare alti costi di trattamento medico.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del Petgugu PF2 è di 399,99 euro. Fino al 31 gennaio sarà attiva la promo “acquista 2 paga 1”: inserendo nello stesso carrello Amazon il PF2 ed il PF1 si avrà in regalo la fontanella smart . Una cifra importante, non c’è dubbio, che lo rende di certo non adatto a tutte le tasche. Ma è un prodotto davvero intelligente che non solo vi darà modo di capire quanto mangia il vostro amico a quattro zampe, ma conserverà le crocchette utilizzando una tecnologia a tripla freschezza, con sigillatura alimentare, scomparto speciale per asciugatura e uscita sigillata del cibo.

Sarei davvero curioso di provarlo associato agli “identificatori” con i quali il sistema dovrebbe riconoscere ognuna delle mie chihuahua, perché a quel punto diventerebbe un sistema davvero eccezionale per chi ha più animali domestici in casa.



