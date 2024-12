OnePlus Open 2 arriverà, ma più tardi del previsto

La casa di Pete Lau è passata da brand di nicchia ad un marchio mainstream, e da pochissimi modelli ha cambiato strategia offrendo un ventaglio di opzioni. Tra queste, perfino uno smartphone pieghevole, al momento un dispositivo unico per la compagnia cinese. Tuttavia le cose dovrebbero cambiare nel 2025 con il lancio di OnePlus Open 2, nuovo top di gamma in formato foldable: purtroppo le ultime indiscrezioni contraddicono i leak precedenti e bisognerà pazientare ancora un po’ prima di poter assistere al lancio di questa novità.

OnePlus Open 2: quando arriverà il nuovo smartphone pieghevole, secondo le ultime novità

Crediti: OnePlus

Il primo capitolo pieghevole di OnePlus è arrivato in Italia (anche in un’elegante versione speciale rossa) e di conseguenza anche il successore dovrebbe trovare spazio alle nostre latitudini. Nel corso dei mesi sono emersi vari dettagli ma per scoprirli tutti vi rimandiamo alla scheda tecnica (presunta) qui sotto; nel complesso OnePlus Open 2 poterà varie migliorie rispetto al predecessore, a cominciare dalla presenza dello Snapdragon 8 Elite, ultimo chipset di punta prodotto da Qualcomm. Le specifiche sarebbero di ottimo livello, con miglioramenti anche alla struttura (con un peso ed uno spessore minori). L’unico cruccio sarebbe il periodo d’uscita, almeno secondo quanto trapelato.

Come con il precedente modello, anche a questo giro avremo a che fare con un rebrand di OPPO, precisamente del prossimo Find N5, ancora inedito ma già confermato dall’azienda. Il lancio di quest’ultimo sarebbe previsto nel corso del primo trimestre del 2025 ma per OnePlus Open 2 bisognerà attendere. Le ultime voci puntano più avanti, ad una generica seconda metà dell’anno. Quindi il modello OnePlus dovrebbe arrivare tra luglio e dicembre 2025.

Un vero peccato perché se sarà lanciato intorno al mese di ottobre avremo a che fare con un pieghevole top di gamma solo per poco, dato che solitamente ottobre è il periodo di un nuovo chipset high-end Snapdragon. Restiamo in attesa di saperne di più e nel frattempo eccovi le specifiche leak del prossimo pieghevole di OnePlus e OPPO.

OPPO Find N5/OnePlus Open 2 – Scheda tecnica presunta

certificazione IPX8

Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida e ricarica wireless (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover)

con ricarica rapida e ricarica (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(f/1.6) con ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C, Alert Slider

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (OPPO) e OxygenOS 15 (OnePlus)

