iPhone 17 Slim sarà più sottile: ecco quanto, grazie al modem Apple

Dopo anni di mancati cambiamenti, iPhone 17 Slim dovrebbe rappresentare la vera novità di Apple, che avrebbe scelto la strada dello smartphone più compatto per cambiare le carte in tavola. Non tanto nelle dimensioni dello schermo, visto l’insuccesso di iPhone Mini, quanto nello spessore, per uno smartphone che vorrebbe porsi come il più sottile sul mercato. Un risultato che verrebbe raggiunto in particolar modo per l’utilizzo di un’inedita tecnologia proprietaria.

Apple avrebbe trovato il modo per rendere più sottile il tanto atteso iPhone 17 Slim

L’attuale top di gamma, iPhone 16 Pro/Pro Max, ha una scocca che misura 8,25 mm: secondo le parole del noto insider Mark Gurman di Bloomberg, iPhone 17 Slim (sul cui nome aleggiano ancora dubbi) vanterebbe uno spessore ridotto di 2 mm, quindi attorno ai 6,25 mm; diventerebbe di diritto il melafonino più sottile di sempre, battendo l’attuale record di iPhone 6 coi suoi 6,9 mm.

iPhone 11,6 mm iPhone 3G 12,3 mm iPhone 3GS 12,3 mm iPhone 4 9,3 mm iPhone 5 7,6 mm iPhone 6

iPhone 6 Plus 6,9 mm

7,1 mm iPhone 6s

iPhone 6s Plus 7,1 mm

7,3 mm iPhone 7

iPhone 7 Plus 7,1 mm

7,3 mm iPhone 8

iPhone 8 Plus 7,3 mm

7,5 mm iPhone X 7,7 mm iPhone 11

iPhone 11 Pro/11 Pro Max 8,3 mm

8,1 mm iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max 7,4 mm iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max 7,7 mm iPhone 14/14 Plus

iPhone 14 Pro/14 Pro Max 7,8 mm

7,9 mm iPhone 15/15 Plus

iPhone 15 Pro/15 Pro Max 7,8 mm

8,25 mm iPhone 16/16 Plus

iPhone 16 Pro/16 Pro Max 7,8 mm

8,25 mm

Nel giro dei primi sette anni, Apple si concentrò sul ridurre l’ingombro dei suoi iPhone, finendo però per scontrarsi con la crescente richiesta di specifiche maggiorate da parte degli utenti. Display e batterie sempre più grandi ma anche connettività più performante, dovendo però affidarsi ai modem Qualcomm, reputati troppo ingombranti dagli ingegneri di Cupertino. Anche per questo motivo, oltre alla volontà di abbassare i costi di produzione, Apple ha investito miliardi di dollari per riuscire a realizzare un modem 5G proprietario.

Anche se il primo modello a integrarlo dovrebbe essere il prossimo iPhone SE, avrà un ruolo cruciale dentro ad iPhone 17 Slim, nome in codice D23, il cui debutto è previsto più avanti nel corso del 2025 nonostante i vociferati problemi produttivi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le