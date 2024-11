YouTube: i riassunti automatici con l’AI arrivano anche in Italia, ma con delle limitazioni

L’intelligenza artificiale sta pian piano invadendo tutti i servizi più popolari offrendo nuove funzionalità che non sarebbero state possibili in assenza di questa nuova tecnologia. Il team di YouTube, per esempio, ha lanciato in questi giorni un nuovo esperimento che permette di creare dei riassunti automatizzati dei filmati, in modo da avere una panoramica anticipata di quello che si sta per vedere.

L’intelligenza artificiale arriva su YouTube con i riassunti automatici

La scorsa estate Google ha annunciato di aver attivato un nuovo esperimento su YouTube che permette di utilizzare l’intelligenza artificiale per generare automaticamente un breve riassunto dei video che si stanno per guardare. La funzione sarà attiva in fase beta nella pagine di visualizzazione e ricerca, mostrando automaticamente un riassunto del contenuto del filmato, in modo che l’utente possa scegliere se visualizzarlo o meno.

L’esperimento è stato attivato su un numero ristretto di video ed è limitato unicamente alla lingua inglese. Google ha tenuto a specificare che questi riassunti non vanno a sostituire la descrizione del video, che verrà sempre generata dal content creator. In test, attualmente, è disponibile anche una nuova funzione che consente di “normalizzare” il volume evitando fastidiosi sbalzi.

Negli ultimi giorni, però, l’esperimento di YouTube sembra essere finalmente attivo anche in Italia, ma con delle importanti limitazioni: i riassunti sono disponibili unicamente in lingua inglese per una piccola selezioni di video, di cui però sembra non essere importante la lingua parlata. Nell’esempio che potete vedere qui sopra, infatti, c’è il riassunto in inglese di un video in cinese. Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quando questa funzione verrà estesa a tutti i filmati.

Ultimo aggiornamento: 25 novembre

