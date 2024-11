Powkiddy RGB20SX è la retro console con schermo HD a soli 66€

La settimana comincia all’insegna delle offerte per i gamer più incalliti, quelli che amano giocare in ogni momento, ovunque e guardano con nostalgia ai titoli del passato. La retro console Powkiddy RGB20SX è in promozione ad un prezzo davvero niente male, con codice sconto e spedizione gratis: compatta, economica e con uno schermo HD!

Codice sconto Powkiddy RGB20SX: questa retro console ha un display HD, ad un prezzo irresistibile

Crediti: Powkiddy

Il prezzo di Powkiddy RGB20SX scende a 66€ su Banggood: basta utilizzare il codice sconto “BG93c6d5“, mentre la spedizione è gratuita (come anticipato anche in apertura). Meglio approfittarne subito, perché le unità disponibili stanno calando rapidamente e per un buon motivo. Il dispositivo, infatti, si presenta come una scelta ghiotta per gli amanti del retro gaming: è uno dei pochi modelli sulla piazza equipaggiati con uno schermo con risoluzione HD (4″ di diagonale, 720 x 720 pixel).

Il comparto tecnico è basato sul chipset Rockchip RK3566 da 1,8 GHz, con 1 GB di RAM LPDDR4, 16 GB di storage ed una schedina da 256 GB. C’è uno speaker integrato (da 1W), connettività Wi-Fi e Bluetooth, una batteria da 5.000 mAh e la piena compatibilità con tante piattaforme (tra cui anche NDS, MAME, N64, PSX, GBA, NES e molte altre ancora). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

