Samsung Galaxy S25: questi i colori esclusivi, disponibili solo online

Tra gli smartphone più attesi del momento ci sono sicuramente quelli appartenenti alla prossima gamma Samsung Galaxy S25, in dirittura d’arrivo per i primi mesi del 2025. Dopo una panoramica sui colori che potrebbero caratterizzare la serie, sono venute fuori altre indiscrezioni che parlano di tonalità che saranno presumibilmente disponibili in esclusiva solo online.

Samsung Galaxy S25 arriverà con colori esclusivi ma acquistabili solo online, ecco quali sono

Stando a quanto riportato dalla fonte in questione, i nuovi Galaxy S25 avranno delle opzioni esclusive di colore disponibili solo tramite lo shop online: non si tratta di una novità, Samsung è solita selezionare delle colorazioni per lo store ufficiale. Il modello base e il modello Plus saranno disponibili nei colori Coral Red, Pink Gold e Blue/Black, mentre il flagship S25 Ultra arriverà in Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green e Titanium Pink/Silver. Nel caso in cui queste informazioni dovessero rivelarsi reali, Samsung lancerà S25 ed S25 Ultra in 7 colorazioni differenti, mentre il modello Plus andrà oltre con 8 versioni in totale. Al momento non si sa nulla riguardo alle tonalità che riguarderanno il presunto modello Slim tanto chiacchierato in queste ore. Di seguito ecco la lista con tutti i colori preannunciati dalle indiscrezioni fino ad ora:

Samsung Galaxy S25 : Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue, Sparkling Green, Coral Red, Pink Gold, Blue/Black;

: Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue, Sparkling Green, Coral Red, Pink Gold, Blue/Black; Samsung Galaxy S25+ : Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue, Sparkling Green, Midnight Black, Coral Red, Pink Gold, Blue/Black;

: Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue, Sparkling Green, Midnight Black, Coral Red, Pink Gold, Blue/Black; Samsung Galaxy S25 Ultra: Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Grey, Titanium Silver, Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green, Titanium Pink/Silver.

