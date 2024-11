Prepara la tua casa smart per l’inverno: 2 termoigrometri SONOFF a 17€!

Sogni una casa smart con il monitoraggio ed il controllo di ogni aspetto? Allora ecco un gadget imperdibile per i più attenti ed esigenti: questa coppia di termoigrometri SONOFF SNZB-02 è l’ideale per tenere sempre sott’occhio temperatura ed umidità, per una casa sempre confortevole (specialmente in vista del freddo invernale).

Termoigrometri SONOFF in sconto su Banggood: i gadget smart per la tua casa, ora a prezzo super

Crediti: SONOFF

Il kit con due termoigrometri SONOFF SNZB-02 scende a soli 17€ su Banggood riscattando il codice sconto “BG96526a“; è prevista la spedizione gratis, per un ulteriore risparmio. Si tratta di una coppia di sensori per il controllo di umidità e temperatura (con una precisione di ±2% e ±0,2°C), dotati di supporto al protocollo Zigbee e con un pratico display LCD per visualizzare tutti i dati.

Crediti: SONOFF

I dispositivi si integrano alla perfezione con la tua casa smart: si tratta di sensori intelligenti, facili da installare e compatibili con Alexa e Assistant per i controlli tramite comandi vocali. È possibile ricevere notifiche istantanee sul telefono quando temperatura o umidità superano il livello desiderato. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

